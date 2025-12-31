Μήνυμα με σαφείς πολιτικές αιχμές και έμφαση στις αξίες, την ευθύνη και την κοινωνική συνοχή απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την έλευση του νέου έτους.

Σε δήλωσή του για το 2026, ο κ. Σαμαράς κάνει λόγο για ένα έτος που «έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες», στέλνοντας μήνυμα ανάγκης για ουσιαστικές αλλαγές και ανάληψη ευθύνης.

Ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί κριτική στη κυβέρνηση, τονίζοντας πως «φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», ενώ υπογραμμίζει ότι το ζητούμενο για την επόμενη ημέρα είναι η ευθύνη, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Κίνδυνος για αποδόμηση των αξιών

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις αξίες και τις ρίζες της χώρας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αποδόμησής τους. «Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας», σημειώνει, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για ανάπτυξη και ασφάλεια, «χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας», αλλά και για σεβασμό χωρίς υποταγή.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Αντώνης Σαμαράς τονίζει ότι το 2026 είναι μια χρονιά κατά την οποία «η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη», συνδέοντας το μήνυμά του με την «υπερηφάνεια των Ελλήνων» και την ανάγκη για «μια Ελλάδα της ελπίδας».