Μετά τον Κώστα Καραμανλή και ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει για τον χειρισμό των αγροτικών κινητοποιήσεων από την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τον λανθασμένο, και ζητά άμεση αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί την ουσία των διαμαρτυριών των αγροτών, περιοριζόμενη σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, ενώ οι παραγωγοί διεκδικούν κυρίως το μέλλον της παραγωγής τους και την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου.

Η δήλωση Σαμαρά υπέρ αγροτών – Νέα πυρά στην κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται, κυρίως, για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας, δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι, να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας…

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη.

Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας!»