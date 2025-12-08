Οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται. Μετά από τη δήλωσή του την Κυριακή ήρθε νέα τοποθέτησή του σε εκδήλωση για την «Κρίση της Δημοκρατίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός στην αιχμητή αναφορά του επεσήμανε: «Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που βρίσκονται σήμερα στα μπλόκα δεν έχουν κερδίσει το Τζόκερ». Υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή ο Αντώνης Σαμαράς είχε επιτεθεί ξανά στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς του.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται, κυρίως, για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους, δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας, δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες!

Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι, να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης» τόνισε χαρακτηριστικά.