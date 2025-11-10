Την ετοιμότητά του να συμβάλει σε μια «νέα αρχή για την πατρίδα» διεκήρυξε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας ένα άνευ προηγουμένου δριμύ προσωπικό κατηγορώ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποκλείοντας κάθε πιθανότητα επιστροφής του στη «μεταλλαγμένη», όπως τη χαρακτήρισε, Νέα Δημοκρατία.

Η σφοδρότητα των χαρακτηρισμών που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός και η εφ΄ όλης της ύλης αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής, πρωτίστως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως η υπόθεση των Τεμπών, η Παιδεία, η Υγεία, ο γάμος των ομόφυλων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.ά., προκάλεσε μεγάλη αίσθηση όπως φάνηκε και από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Μέγαρο Μαξίμου απέφυγε κάθε αντίδραση και επέλεξε να αντιμετωπίσει τις βαρύτατες επικρίσεις με απόλυτη σιωπή, επιθυμώντας να μην ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά που απειλεί θανάσιμα τη συνοχή της κυβερνητικής παράταξης.

«Θα κρίνω με ψυχραιμία»

«Σταθμίζω την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή», υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς απαντώντας στο καίριο ερώτημα αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. «Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία», συμπλήρωσε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

«Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό», επεσήμανε ο Μεσσήνιος πολιτικός που είναι σαφές ότι δεν έχει ξεπεράσει το σοκ του πένθους από την πρόσφατη αιφνίδια απώλεια της 34χρονης θυγατέρας του.

Από τα συμφραζόμενα, ωστόσο, της μαραθώνιας τηλεοπτικής συνέντευξής του, η οποία μεταδόθηκε από τον Αντ1 το μεσημέρι της Κυριακής και ήταν διάρκειας μίας ώρα και 45 λεπτών, προέκυψε με σαφήνεια ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι πεπεισμένος ότι «η σημερινή Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια».

«Είμαι άνθρωπος, δεν είναι μηχανή»

«Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τα αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του πρωθυπουργού», ανέφερε ο κ. Σαμαράς. «Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή», πρόσθεσε.

Παρά ταύτα, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αισθάνεται «μεγάλη τιμή» που οι 91 προσωπικότητες «από όλους τους πολιτικούς χώρους» με κείμενό τους υπέδειξαν εκείνον ως «ένα από τα πρόσωπα για μία καινούργια αρχή για την πατρίδα μας». Επεσήμανε επίσης ότι κάποιοι μετρούν σε δημοσκοπήσεις ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, το οποίο όμως δεν υπάρχει δεν υπάρχει. «Και παρόλο που δεν υπάρχει φτάνει στις δημοσκοπήσεις μέχρι και στο 16%».

Στο ερώτημα που ο ίδιος διατύπωσε γιατί συμβαίνει αυτό, ο κ. Σαμαράς απάντησε ότι «υπάρχουν ορισμένες κοινές διαπιστώσεις και παραδοχές που τις καταλαβαίνει ο καθένας στο δρόμο, στην καθημερινή συζήτηση, σ’ αυτά που λέει ο κόσμος». Και αυτές οι διαπιστώσεις, είναι ότι «η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης».

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, «η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης».