Ο ορειβάτης που τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε τους άλλους 4 ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη μίλησε στο LIVE NEWS. Την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη. Οι υπόλοιποι τέσσερις ξεκίνησαν κανονικά για τα Βαρδούσια όρη, με εμπειρία, σχέδιο και πίστη στις δυνάμεις τους. Εκείνος έμεινε πίσω.

Λίγες ώρες αργότερα, η είδηση «έπεσε» σαν παγωμένος αέρας. Οι τέσσερις ορειβάτες δεν επέστρεψαν ποτέ. Ο άνθρωπος που ακύρωσε και ένιωσε το βάρος μιας απόφασης που τον έσωσε, μίλησε στο LIVE NEWS.

«Είχαμε πει την προηγούμενη μέρα ας πούμε ότι αν θα μας κάνει μια καλή μέρα στις επόμενες μέρες μέχρι να πιάσει χειμώνας γιατί θα ήταν η τελευταία μας που θα μπορούσαμε να πάμε να μαζευτούμε και θα πάμε στην επόμενη καλή μέρα απλά έτυχε η καλή μέρα να είναι Χριστούγεννα. Και εγώ έχω το μαγαζί κάτω στο χωριό δηλαδή και δεν μπορούσα να λείπω από εκεί. Δεν είχαμε συζητήσει ότι θα φτάσουμε μέχρι Κόρακα ή αν θα πάμε μέχρι κάπου αλλού. Προφανώς τα παιδιά έφυγαν για Κόρακα κατευθείαν εκτός αν είχαν κάπου αλλού σκοπό να φτάσουν και είδαν ότι θέλουν να πάνε και παραπάνω εκείνη την ώρα», είπε αρχικά ο Άγγελος.

Για το εάν επικοινώνησε με τους υπόλοιπους τέσσερις: «Έφυγα κατευθείαν και πήγα βουνό, εγώ έκατσα από τις επτά το απόγευμα μέχρι τις μιάμιση τη νύχτα στο βουνό επάνω. Έψαχνα, περπάτησα πάνω από σαράντα χιλιόμετρα εκεί πέρα πάνω στα βουνά ας πούμε ψάχνοντας μέχρι να ξεκινήσει να έρθει πυροσβεστική και οποιοσδήποτε».

Θα πήγαινε ακόμη και να μπορούσε να φτάσει ως εκεί;

«Νομίζω πως όχι. Με καλό καιρό μετά από χιόνι που έριξε, είχε πάγο έξω και μετά έβγαλε ήλιο , αυτό είναι απαγορευτικό»

Είναι επικίνδυνο σημείο;

«Ναι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Με τα φαινόμενα που είχαμε και τον καιρό και όλα αυτά, όχι δεν πας. Γλίτωσα δεν έχω να σκεφτώ δηλαδή κάτι άλλο. Ότι τι μου επιφυλάσσει η μοίρα παιχνίδια; Όχι δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία γιατί ήδη μου την πήρε την μία ευκαιρία παίρνοντας τους φίλους μου, πάει η μία ζωή που είχα», τόνισε ο ορειβάτης.