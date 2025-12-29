Από ασφυξία προκλήθηκε ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν την ζωή τους στα Βαρδούσια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οπως έδειξε η νεκροψία δεν έφεραν κακώσεις. Παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα, εγκλωβίστηκαν στο χιόνι με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Υπενθυμίζεται, ότι πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών που συγκλονίζει την Ελλάδα καθώς οι τέσσερις ορειβάτες ανήμερα τα Χριστούγεννα άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Βαρδούσια καταπλακωμένοι από χιονοστιβάδα.

Προκάλεσαν μόνοι τους την χιονοστιβάδα;

Το ενδεχόμενο η φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη να προκλήθηκε άθελά τους από τους ίδιους τους ορειβάτες εξετάζεται πλέον ως ένα από τα πιο πιθανά σενάρια για την ανείπωτη τραγωδία.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος στο MEGA, οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της ανάβασης ήταν εξαιρετικές, γεγονός που οδήγησε τους ορειβάτες να επιλέξουν την κορυφή Κόρακας, σε υψόμετρο 2.495 μέτρων. Ωστόσο, περίπου στα 2.200 μέτρα, σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο της διαδρομής, εκδηλώθηκε η χιονοστιβάδα που τους παρέσυρε.

«Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα οι ίδιοι άθελά τους», δήλωσε ο κ. Μαστροκωστόπουλος, εξηγώντας ότι τα βήματά τους στο συγκεκριμένο σημείο ή ακόμη και μια έντονη ηχώ θα μπορούσαν να την προκαλέσουν. Όπως σημείωσε, όταν φρέσκο χιόνι πέφτει πάνω σε ήδη παγωμένο υπόστρωμα χωρίς να έχει προλάβει να ενσωματωθεί, δημιουργούνται ιδιαίτερα ασταθείς συνθήκες, ευνοϊκές για την εκδήλωση χιονοστιβάδας.