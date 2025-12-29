Το ενδεχόμενο η φονική στα Βαρδούσια Όρη να προκλήθηκε άθελά τους από τους ίδιους τους ορειβάτες εξετάζεται πλέον ως ένα από τα πιο πιθανά σενάρια για την ανείπωτη τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα και έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος στο MEGA, οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της ανάβασης ήταν εξαιρετικές, γεγονός που οδήγησε τους ορειβάτες να επιλέξουν την κορυφή Κόρακας, σε υψόμετρο 2.495 μέτρων. Ωστόσο, περίπου στα 2.200 μέτρα, σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο της διαδρομής, εκδηλώθηκε η χιονοστιβάδα που τους παρέσυρε.

Ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση χιονοστιβάδας

«Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα οι ίδιοι άθελά τους», δήλωσε ο κ. Μαστροκωστόπουλος, εξηγώντας ότι τα βήματά τους στο συγκεκριμένο σημείο ή ακόμη και μια έντονη ηχώ θα μπορούσαν να την προκαλέσουν. Όπως σημείωσε, όταν φρέσκο χιόνι πέφτει πάνω σε ήδη παγωμένο υπόστρωμα χωρίς να έχει προλάβει να ενσωματωθεί, δημιουργούνται ιδιαίτερα ασταθείς συνθήκες, ευνοϊκές για την εκδήλωση χιονοστιβάδας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της κοινότητας τόνισε ότι οι τέσσερις ορειβάτες φαίνεται πως επέλεξαν μια από τις πιο επικίνδυνες διαδρομές προς την κορυφή, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εναλλακτικά μονοπάτια. «Για να φτάσει κανείς στη συγκεκριμένη κορυφή υπάρχουν πολλές επιλογές. Δυστυχώς, επέλεξαν το “λάθος” μονοπάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, οι τέσσερις ορειβάτες πιθανότατα κατέληξαν από ασφυξία. Η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε για κάποια μέτρα και στη συνέχεια τους σκέπασε με μεγάλες ποσότητες χιονιού. Όπως επισημαίνεται, η ανάβαση από το σημείο όπου είχαν αφήσει το όχημά τους έως την κορυφή διαρκεί περίπου τρεις ώρες, χρόνος αντίστοιχος και για την κατάβαση, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία και τις απαιτήσεις της διαδρομής.