Το TikTok είναι πλέον η πιο δημοφιλής εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για ειδήσεις, μεταξύ των νέων 18 έως 29 ετών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα στοιχεία έρευνας από το Pew Research Center. Η εφαρμογή ξεπέρασε το YouTube και το Instagram, τα οποία ήταν οι κορυφαίες επιλογές το 2024.

Μεταξύ των νέων ενηλίκων, 43% δήλωσαν ότι λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις από το TikTok το 2025, σε σύγκριση με 41%, τόσο για το YouTube όσο και για το Facebook. Επίσης, 40% ονόμασαν το Instagram ως τακτική πηγή ειδήσεων, ενώ το 21% δήλωσε το X (πρώην Twitter) και το 18% δήλωσε το Reddit, αναφέρει το Business Insider.

Σύμφωνα με την έρευνα του Pew, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπέρασαν κάθε άλλη μορφή ως πηγές όπου οι νέοι 18 έως 29 ετών δήλωσαν ότι λαμβάνουν ειδήσεις. Το 76% της ηλικιακής ομάδας δήλωσε ότι συχνά ή μερικές φορές λαμβάνουν ειδήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σύγκριση με 60% για τους ιστότοπους ειδήσεων και 28% για τα ενημερωτικά δελτία, μέσω email.

Οι μισοί από τους νέους ενήλικες που απάντησαν στην έρευνα του Pew, δήλωσαν ότι έχουν κάποια ή μεγάλη εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως πηγή ειδήσεων. Αυτό περίπου ταίριαζε με το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει η ηλικιακή ομάδα για πληροφορίες από εθνικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Το TikTok έχει αναδειχθεί σχεδόν αιφνίδια ως πηγή ειδήσεων. Το 2023, το 32% των ερωτηθέντων ονόμασε την εφαρμογή βίντεο ως μέρος για τακτική κατανάλωση ειδήσεων.

Η δυναμική των podcast και η άνοδος των influencers

Η παρακολούθηση ειδήσεων στο TikTok δε σημαίνει απαραίτητα ότι εκεί παρακολουθούν βίντεο από παραδοσιακά μέσα όπως η Washington Post ή το NBC News. Οι νέοι θεωρούν επίσης ως νέα τα σχόλια από influencers ειδήσεων και τα βίντεο που δημιουργούνται από χρήστες και συνδέονται με τρέχοντα γεγονότα, όπως από μια εμπόλεμη ζώνη ή διαμαρτυρία.

Ορισμένοι επαγγελματικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του «Planet Money» του NPR, έχουν επικεντρωθεί με παρόμοιο τρόπο σε βίντεο μεμονωμένων δημιουργών, που μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το κοινό τους. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της «Γενιάς Ζ» δήλωσαν στο Business Insider ότι έλκονται από δημιουργούς ειδήσεων που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες με πιο αυθεντικό και σχετικό τρόπο.

Πέρα από τον σχολιασμό ειδήσεων, οι δημιουργοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι podcasters έχουν αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη συλλογή ειδήσεων, τους τελευταίους μήνες. Οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί θεσμοί στρέφονται σε podcast και άλλες μορφές για να προσεγγίσουν τους ανθρώπους, και οι δημιουργοί περιεχομένου είχαν μεγάλη παρουσία στις εθνικές συνελεύσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών πέρυσι. Πολλοί ανεξάρτητοι δημιουργοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσβαση στις ενημερώσεις Τύπου του Λευκού Οίκου, το 2025.

Το TikTok έχει εισαγάγει μια σειρά από λειτουργίες που συνδέονται με τις ειδήσεις στην εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για τους εκδότες να συνδέονται με άρθρα μέσα σε βίντεο και ένα εργαλείο επαλήθευσης γεγονότων που ονομάζεται υποσημειώσεις. Συνεργάζεται επίσης με «ανεξάρτητους ελεγκτές γεγονότων σε περισσότερες από 130 αγορές, για να διαπιστώσει εάν το περιεχόμενο είναι ακριβές», σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Πηγή: OT.gr