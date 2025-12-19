Τέλος στο σίριαλ με την Ουάσιγκτον βάζει η υπογραφή συμφωνίας για την αποεπένδυση της αμερικανικής οντότητας του TikTok και τη μεταβίβασή της σε κοινοπραξία που θα ελέγχεται από αμερικανούς επενδυτές, σφυρίζοντας λήξη σε μια πολυετή πολιτική και νομική διαμάχη γύρω από ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Τι αλλάζει και γιατί έχει σημασία

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την παραμονή του TikTok στις ΗΠΑ, καθώς ικανοποιεί το πάγιο αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, να αποκοπεί η εφαρμογή από τον κινεζικό έλεγχο της ByteDance. Πρόκειται για εξέλιξη που κλείνει ένα κεφάλαιο έντασης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο, καθώς η υπογραφή αυτή αναμενόταν από το Σεπτέμβριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας, έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις για το μέλλον αυτού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που είναι πολύ διαδεδομένο μεταξύ των νέων.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε τότε παρατείνει για άλλη μια φορά, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2026, την εφαρμογή ενός νόμου που είχε ψηφισθεί στη διάρκεια της θητείας του δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν. Αυτός προέβλεπε την απαγόρευση του TikTok τον Ιανουάριο 2025, αν το δίκτυο δεν είχε συμμορφωθεί μέχρι τότε μ’ αυτή την αναδιάρθρωση.

Το κείμενο, σύμφωνα με τους αμερικανούς νομοθέτες, έχει στόχο να εμποδίσει τις κινεζικές αρχές να αποκτήσουν προσωπικά δεδομένα χρηστών του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επηρεάζουν την κοινή γνώμη, μέσω του ισχυρού αλγόριθμου της πλατφόρμας.

Το TikTok, το οποίο δηλώνει πως έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, παραδέχθηκε ότι οι εργαζόμενοί του με έδρα την Κίνα είχαν πρόσβαση σε δεδομένα μερικών εξ αυτών, όμως διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν γνωστοποιήθηκε στην κινεζική κυβέρνηση.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στους εργαζομένους, από τον CEO του TikTok, Σου Τσου, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου.

Ποιοι μπαίνουν στο νέο σχήμα

Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται «TikTok USDS Joint Venture LLC».

Η Oracle (του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον), η εταιρεία επενδύσεων Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX (με έδρα το Άμπου Ντάμπι) θα κατέχουν συνολικά 45%.

Σχεδόν το 1/3 (30,1%) θα ανήκει σε συνδεδεμένες εταιρείες υφιστάμενων επενδυτών της ByteDance.

Περίπου 20% (19,9%) θα παραμείνει στην ίδια τη ByteDance.

Ποιος ελέγχει τα δεδομένα και τον αλγόριθμο

Η αμερικανική κοινοπραξία θα έχει τον πλήρη έλεγχο:

της προστασίας των δεδομένων χρηστών στις ΗΠΑ,

της ασφάλειας του αλγορίθμου,

της εποπτείας περιεχομένου και

της πιστοποίησης λογισμικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επανεκπαίδευση του αλγορίθμου συστάσεων, αποκλειστικά με δεδομένα αμερικανών χρηστών, ώστε –όπως αναφέρεται– «η ροή περιεχομένου να είναι απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις».

Ο ρόλος της Oracle

Η Oracle θα λειτουργεί ως «έμπιστος εταίρος ασφαλείας», με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης, με τους όρους εθνικής ασφάλειας που έχουν συμφωνηθεί με τις αμερικανικές αρχές.

Πόσο αποτιμάται το TikTok στις ΗΠΑ

Η αποτίμηση της αμερικανικής δραστηριότητας του TikTok φτάνει τα 14 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Axios.

Από τον Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2020, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα, ζητώντας την πώληση του TikTok στις ΗΠΑ. Το 2024, το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που προέβλεπε την απαγόρευση της εφαρμογής, αν δεν ολοκληρωνόταν η πώληση. Τον Ιανουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή συμφωνία.