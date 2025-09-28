Ο Στρατής Αγγελής είναι Συντάκτης Διεθνών στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, Αναλυτής Διεθνών στο MEGA και μέλος της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού της Alter Ego Media «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;» που δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφία για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή Πρόγραμμα e-learning του ΕΚΠΑ, αξίας έως 3.000€.

Ένας άτυπος, διαρκής πόλεμος γίνεται καθημερινά στις αίθουσες σύνταξης των ΜΜΕ προκειμένου να ελεγχθούν, να διασταυρωθούν και να μεταδοθούν (ή να μην μεταδοθούν) πληροφορίες που συγκροτούν μια σημαντική ή λιγότερο σημαντική είδηση. Αναφέρομαι πρωτίστως στο έργο και τις ευθύνες ημών των δημοσιογράφων, γιατί όσο δύσκολο και ακριβό είναι να παρουσιάσεις με εγκυρότητα και επαγγελματισμό μια διασταυρωμένη είδηση στον θεατή/ακροατή/αναγνώστη άλλο τόσο εύκολο είναι να πέσεις στην παγίδα του ανταγωνισμού δίχως όρια.

Από την άλλη πλευρά, το κοινό δεν είναι – ούτε θα έπρεπε να είναι – παθητικός δέκτης ειδήσεων και πληροφοριών. Αντίθετα οι θεατές/ακροατές /αναγνώστες θα πρέπει να προσεγγίζουν με κριτικό πνεύμα το προϊόν των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και ιδιαίτερα των διαδικτυακών, ώστε να αποφεύγουν τις παγίδες των παραποιημένων ειδήσεων (fake news), των κατασκευασμένων στοιχείων που αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση, στην εξυπηρέτηση πολιτικών, οικονομικών και άλλων σκοπιμοτήτων.

Ο υποψιασμένος καταναλωτής δεν παρασύρεται εύκολα από τίτλους και φράσεις εντυπωσιασμού που ψαρεύουν «κλικ». Ούτε από βίντεο που προέρχονται από ανύπαρκτους φορείς/διευθύνσεις. Ψάχνει την προέλευση, την αρχική πηγή, δεν το αναπαράγει άκριτα ενώ ενημερώνει τους υπόλοιπους χρήστες, λ.χ. μιας πλατφόρμας για το ύποπτο ή το αποδεδειγμένα παραποιημένο υλικό, όπως θα έκανε εάν επρόκειτο για επικίνδυνο ή πλαστό προϊόν στο ράφι ενός καταστήματος.

Αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν «αθώα» fake news, ότι ακόμα και εκείνα που γίνονται «χάριν αστειότητας» συμβάλουν σε ένα νοσηρό φαινόμενο. Αποφεύγει πηγές που αποδεδειγμένα τον έχουν παραπλανήσει στο παρελθόν. Επίσης, αντιλαμβάνεται ότι η έγκυρη ενημέρωση κοστίζει ακόμα και όταν του προσφέρεται δωρεάν, ότι έχει υπογραφή και ονοματεπώνυμο. Έτσι ώστε να μην είναι απλά καταναλωτής ειδήσεων και πληροφοριών, αλλά ένας σκεπτόμενος πολίτης.