Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που είχε ρημάξει σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό έβαλε η Αστυνομία, μετά από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων.

Οι δράστες είχαν διαπράξει τουλάχιστον 16 διαρρήξεις σε κατοικίες, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση τους εκτιμάται ότι φτάνει περίπου το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι αστυνομικοί, μετά από καταδίωξη, πέρασαν χειροπέδες σε έναν 39χρονο, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητο του και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Ακόμη ένα άτομο φέρεται να είχε ενεργό συμμετοχή στη δράση της ομάδας και αναζητείται.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η θρασύτητα με την οποία δρούσαν. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι διαρρήκτες δεν πτοούνταν ούτε από τους συναγερμούς που χτυπούσαν, όταν εισέβαλαν στα σπίτια.

Οι διαρρήκτες επέλεγαν κυρίως βραδινές ώρες και έλεγχαν σχεδόν πάντα την απουσία των ενοίκων. Φορώντας γάντια, μάσκες και καπέλα, παραβίαζαν μπαλκονόπορτες ή παράθυρα με λοστό και στη συνέχεια έκαναν άνω κάτω τους χώρους των σπιτιών. Για πρόσβαση σε υψηλότερους ορόφους χρησιμοποιούσαν ακόμη και σιδερένια σκάλα, την οποία μετέφεραν μαζί τους.

<br />

Τα ευρήματα

Από τις έρευνες στο σπίτι και το αυτοκινητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μάσκες, αλλά και η σκάλα που χρησιμοποιούσαν στις κλοπές.

<br />

Το Βήμα έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των διαρρηκτών, τόσο έξω όσο και μέσα από τα σπίτια που είχαν βάλει στο στόχαστρο, τα οποία αποτυπώνουν καρέ-καρέ τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν οι δράστες, στην προσπάθεια τους να αρπάξουν τη λεία τους.

<br />

Ο συλληφθείς, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας.