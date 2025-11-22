Βίντεο ντοκουμέντο του MEGA δείχνει δύο διαρρήκτες οι οποίο αποπειράθηκαν να κάνουν διάρρηξη σε σπίτι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης να πέφτουν στο οδόστρωμα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν όταν στο σπίτι μπήκε ο ιδιοκτήτης.

Οι εν λόγω διαρρήκτες μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής σε μονοκατοικία στην περιοχή του Δρυμού και την ώρα που έψαχναν τους χώρους αφαιρώντας πολύτιμα αντικείμενα, ο ιδιοκτήτης επέστρεψε και τους είδε.

Τότε εκείνοι βγήκαν στο μπαλκόνι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν και κρεμάστηκαν από τα κάγκελα. Ωστόσο, αυτά υποχώρησαν από το βάρος, με αποτέλεσμα οι δύο διαρρήκτες να βρεθούν στο κενό και καταλήγοντας το έδαφος να καταπλακωθούν από τα κάγκελα.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς και νοσηλεύονται φρουρούμενοι.