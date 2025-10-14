Με χειρουργική ακρίβεια, γρήγορες κινήσεις και ρόλους μοιρασμένους, δρούσε η εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Τα βίντεο που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ αποκαλύπτουν τη δράση των μελών της σπείρας που κινούνταν συντονισμένα, εισέβαλαν στα σπίτια και με την μέθοδο της απασχόλησης έκλεβαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από τους ιδιοκτήτες.

Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή τους έγινε το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο 46χρονος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη τρεις συνεργοί.

Οι δράστες, ηλικίας 18, 34 και 42 ετών, φαίνεται πως είχαν δημιουργήσει μια καλά δομημένη ομάδα, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε βάλει στο στόχαστρο σπίτια σε Πειραιά, Άγιο Παντελεήμονα, Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το ένα από τα δυο επιχειρησιακά οχήματα των δραστών, που νοίκιαζαν από εταιρεία. Κατά τη διάρκεια των «χτυπημάτων», όσο οι δράστες άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα μέσα από τα σπίτια, το άλλο όχημα με τους τσιλιαδόρους επιτηρούσε τη γύρω περιοχή.

Ο 46χρονος αρχηγός της σπείρας, μόνιμος κάτοικος Πειραιά, είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κέντρο επιχειρήσεων. Από εκεί, οργάνωνε τις εξορμήσεις, μοίραζε ρόλους και κανόνιζε ποιος θα συμμετέχει στα χτυπήματα. Οι συναντήσεις τους γίνονταν πάντα με προσοχή και τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν ήταν «καθαρά», μόνο για τη δράση τους.

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν κλεμμένα κοσμήματα και ρολόγια και ένα από τα επιχειρησιακά οχήματα της εγκληματικής ομάδας. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί πέντε διαρρήξεις, όμως οι αρχές εκτιμούν ότι τα χτυπήματα τους ήταν πολλά περισσότερα.

Όλοι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Αφού οδηγήθηκαν σε Εισαγγελέα και Ανακριτή, στη συνέχεια προφυλακίστηκαν.