Σαρωτικός ο θρίαμβος της ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, η οποία το τετραήμερο των Χριστουγέννων, από την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ως και την Κυριακή 28 του μηνός θριάμβευσε στις κινηματογραφικές αίθουσες με απανωτά sold-out σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, ο «Καποδίστριας» έκοψε 144,712 εισιτήρια πανελλαδικά, πράγμα που σημαίνει ότι έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025. Είναι επίσης το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή, του οποίου οι ταινίες, ανέκαθεν είχαν απήχηση στο ευρύ κοινό, από τον «Καβάφη» και μετά.

Μια ακόμη επιτυχία της ταινίας είναι ότι έκανε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα Ελληνικής ταινίας όλων των εποχών χωρίς previews, που είναι οι προβολές που προηγούνται της εμπορικής διανομής σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το ακόμα πιο θετικό στοιχείο που προκύπτει από όλα αυτά τα στοιχεία είναι ότι η ταινία θα έχει ανοδική πορεία στο άμεσο μέλλον. Ηδη, όπως πληροφόρησε το ΒΗΜΑ ο σκηνοθέτης, οι αίθουσες, στη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που αρχίζει από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου θα αυξηθούν κατά 32 σε όλη την Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι η ταινία «Καποδίστριας» είναι ένα ιστορικό δράμα που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια (Αντώνης Μυριαγκός), μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του.

Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Και η επιτυχία της ταινίας οδηγεί ήδη τον Γιάννη Σμαραγδή στην δημιουργία της επόμενής του.