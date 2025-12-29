Την ώρα που οι κινηματογραφικές αίθουσες γεμίζουν από κόσμο που θέλει να δει την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή αρκετοί κριτικοί έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική σε αυτήν.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης θέλησε να απαντήσει στα όσα του καταλογίζουν. «Κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν – γιατί φαίνεται ότι μπήκαν μέσα για να πουν αρνητικά – αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τη χαρά που παίρνουν αυτοί που μπαίνουν μέσα για να πάρουν χαρά και αγάπη» ανέφερε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Στη συνέχεια σε ερώτηση για το τι θα έκανε εάν μπορούσε να μιλήσει σε κάποιους από αυτούς είπε: «Θα τους καλημέριζα σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους… Μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι».

Ο κ Σμαραγδής στη συνέχεια επεσήμανε: «Οι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν τετράγωνα είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν!»

Ολοκληρώνοντας ο σπουδαίος σκηνοθέτης ανέφερε: «Ο κόσμος, όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος, πάρα πολύ άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογενειακώς για να δουν την ταινία. Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή.

Όταν, λοιπόν, πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν με τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάζεις την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός. »