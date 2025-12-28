Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι είχε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως ο ίδιος δηλώνει ετοιμάζεται για την συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ: «Μόλις είχα ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από την συνάντηση μου στη 1:00μμ σήμερα, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κύρια τραπεζαρία του Μαρ-α-λάγκο. Ο Τύπος έχει προσκληθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα». Την συνομιλία επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό, ότι ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κίρ Στάρμερ, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τραμπ και ο Ζελέσνκι θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία και με τους Ευρωπαίους ηγέτες που στηρίζουν την Ουκρανία κατά την διάρκεια της συνάντησης τους.

Η στάση της Μόσχας λίγο πριν την συνάντηση

Τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι ο Τραμπ υπογράμμισε πως «ο Τύπος έχει προσκληθεί» στην συζήτηση του με τον Ζελένσκι, προδιαθέτουν το κοινό, αλλά και τα διεθνή μέσα για πιθανές εξελίξεις στο Ουκρανικό, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα εμφανίζεται να συνεχίζει να τηρεί σκληρή στάση ακόμα και αυτή την ώρα, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να υποστηρίζει σε δηλώσεις του ότι «Η Ευρώπη παραμένει το βασικό εμπόδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία» και ότι «Η Ευρώπη δεν κρύβει ότι προετοιμάζονται για μια σύγκρουση με την Ρωσία στο πεδίο της μάχης».

Όπως μάλιστα υποστήριξε: Βλέπουμε ότι το καθεστώς Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι χειριστές του δεν είναι έτοιμη να συμμετέχουν σε παραγωγικές συνομιλίες. Το Κρεμλίνο εκτιμά τις προσοπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τρμαπ και της ομάδας του για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης». Κλείνοντας ο Ρώσος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι «τα ευρωπαϊκά στρατεύματα αν σταθμεύσουν στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις μας».