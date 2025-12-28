Ρωσικά υποβρύχια φέρονται να επιχειρούν σε συντονισμό με το πλέον γνωστό πλοίο συλλογής πληροφοριών της Μόσχας, το Yantar με στόχο τη χαρτογράφηση κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών γύρω από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Sunday Times, πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι πέρυσι τον Νοέμβριο ρωσικό υποβρύχιο ακολουθούσε διακριτικά το Yantar την ώρα που αυτό επιθεωρούσε αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τη Βρετανία με την Ιρλανδία. Παραμένει ασαφές εάν επρόκειτο για κάποιο από τα ειδικά σχεδιασμένα ρωσικά υποβρύχια δολιοφθοράς. Ως αντίδραση, το Βασιλικό Ναυτικό ανέπτυξε δικό του υποβρύχιο για την παρακολούθηση του ρωσικού σκάφους.

Μάλιστα, πρόσφατα αποχαρακτηρισμένη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τους Sunday Times απεικονίζει τη συνάντηση στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, με βρετανικό υποβρύχιο και ελικόπτερο Merlin Mk2 να συμμετέχουν στην επιχείρηση επιτήρησης.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο επιχειρήσεων, κατά τις οποίες ρωσικά υποβρύχια συνοδεύουν κρυφά το Yantar σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού, στρατηγός σερ Γκουίν Τζένκινς, προειδοποίησε πως η Ρωσία ενισχύει σημαντικά τις επενδύσεις της στην επίλεκτη μονάδα υποβρυχίων βαθέων υδάτων (GUGI). Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή προσφέρει στη Μόσχα τη δυνατότητα να προβεί σε «φυσική δράση» κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και των δυτικών συμμάχων του.

Πριν από το περιστατικό του Νοεμβρίου 2024, το Yantar είχε ήδη τεθεί υπό στενή παρακολούθηση από τη στιγμή που απέπλευσε από τη ρωσική χερσόνησο Κόλα. Το πλοίο κινήθηκε προς τη Νορβηγία, διέσχισε τη Μάγχη και εισήλθε στην Ιρλανδική Θάλασσα με κατεύθυνση τη Νήσο του Μαν. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ενεργοποίησε για σύντομο χρονικό διάστημα τον αναμεταδότη του κοντά σε περιοχή όπου ο αγωγός φυσικού αερίου είναι εκτεθειμένος.

Το Yantar είχε εμφανιστεί κι αυτόν τον Νοέμβριο στην περιοχή

Σε νεότερη εξέλιξη, τον Νοέμβριο του 2025, το Yantar εντοπίστηκε εκ νέου στα ανοικτά της Βρετανίας. Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι την Τετάρτη, το ρωσικό πλοίο βρισκόταν στα όρια των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, έχοντας κινηθεί για εβδομάδες εντός της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Πρόκειται για σκάφος ειδικά σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αναπτύχθηκαν φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για τη συνεχή επιτήρηση κάθε κίνησης του πλοίου, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τον Χίλι, το Yantar φέρεται να έστρεψε λέιζερ προς τους Βρετανούς πιλότους.

«Η συγκεκριμένη ρωσική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αποτελεί τη δεύτερη παρουσία του Yantar σε βρετανικά ύδατα μέσα στο ίδιο έτος», κατέληξε ο υπουργός.