Στα άκρα οι σχέσεις και του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ρωσία. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τζον Χίλι ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο βρίσκεται στα όρια των βρετανικών υδάτων.

Ο υπουργός Άμυνας ξεκίνησε την ομιλία του στη Ντάουνινγκ Στριτ λέγοντας: «Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στα όρια των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στα ευρύτερα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποβρύχιων καλωδίων μας.

Αποστείλαμε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθήσουν και να εντοπίσουν κάθε κίνηση του σκάφους, κατά τη διάρκεια της οποίας το Yantar έστρεψε λέιζερ προς τους πιλότους μας», συνέχισε ο Τζον Χίλι.

Μήνυμα σε Πούτιν: «Είμαστε έτοιμοι»

Στη συνέχεια έσπευσε να στείλει μήνυμα στην πλευρά της Ρωσίας και συγκεκριμένα στον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Η ρωσική αυτή ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, και είναι η δεύτερη φορά φέτος που το σκάφος Yantar έχει αποσταλεί στα βρετανικά ύδατα.

Έτσι, το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar ταξιδέψει νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

Στη συνέχεια ο κ. Χίλι απαντώντας σε ερωτήσεις τόνισε ότι υπάρχει η απειλή από ρωσικά κατασκοπευτικά πλοία, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις κατά των αμυντικών συστημάτων και μεγαλύτερη «επιθετικότητα» κατά του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, προσθέτει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξήσει δραματικά τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που «αντικατοπτρίζει τη νέα εποχή απειλών».

«Η δύναμή μας είναι η συνεργασία μας με τους συμμάχους μας, και γι’ αυτό υποσχεθήκαμε στις εκλογές – και όπως έχετε δει, η υπόσχεση αυτή έχει ήδη υλοποιηθεί – ότι η Βρετανία υπό την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος θα επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με την Ευρώπη», δηλώνει.