Ένα νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το Khabarovsk, πολύ πιο μικρό σε μέγεθος από τα προηγούμενα, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο καταστροφικό, καθώς είναι σχεδιασμένο για να φέρει μέχρι και έξι από τις νέες πυρηνοκίνητες «τορπίλες» drones Poseidon που παρουσίασε η Ρωσία πριν από μερικές μέρες, καθελκύσθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το Σάββατο έγινε η τελετή καθέλκυσης

Η τελετή για την αποκάλυψη του νέου πυρηνικού υποβρυχίου της πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο Σεβεροντβίνσκ και παρών ήταν ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελόουσοφ, και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Όπως τονίζεται το υποβρύχιο σχεδιάστηκε ειδικά για να μεταφέρει το τεράστιο πυρηνοκίνητο drone Poseidon σε σχήμα τορπίλης και δεν φέρει εκτοξευτήρες πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, όπως άλλες κλάσεις ρωσικών υποβρυχίων.

«Μεταφέροντας υποβρύχια όπλα και ρομποτικά συστήματα, θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αποστολές που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων συνόρων της Ρωσίας και την προστασία των εθνικών της συμφερόντων σε διάφορα μέρη των ωκεανών του κόσμου», ανέφερε ο Μπελόουσοφ σττις σχετικές δηλώσεις του. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το υποβρύχιο πρέπει ακόμη να ολοκληρώσει μια σειρά από θαλάσσιες δοκιμές και ευχήθηκε στο πλήρωμα και τους κατασκευαστές του περαιτέρω επιτυχία.

Θα μπορεί να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι τα πυρηνοκίνητα drone Poseidon δοκιμάστηκαν με επιτυχία.

Μιλώντας σε συνάντηση με τραυματίες στρατιώτες στο νοσοκομείο Μάντρικα της Μόσχας, ο Πούτιν δήλωσε ότι «για πρώτη φορά, ήταν δυνατή η εκτόξευση ενός πυρηνικού κινητήρα» για το υποβρύχιο σύστημα τορπιλοκίνητων drone, ανέφερε το δημοσίευμα.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι το νέο αυτό όπλο είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και ότι «όσον αφορά την ταχύτητα και το βάθος, δεν έχει ανάλογες στον κόσμο».