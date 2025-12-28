Στη δύση μιας ονειρεμένης χρονιάς για το ελληνικό πόλο και δη το πόλο γυναικών, καθώς η εθνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και το World Cup, η Φωτεινή Τριχά βίωσε την απόλυτη αναγνώριση.

Η Ελληνίδα πολίστρια κέρδισε τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας στον κόσμο για το 2025 και έκλεισε υπέροχα μια αξέχαστη σεζόν.

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό» ανέφερε στην World Aquatics η Τριχά για τη βράβευσή της και συμπλήρωσε με αφορμή τον τίτλο της πρώτης σκόρερ που είχε στο Παγκόσμιο: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα».

«Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό» κατέληξε η Ελληνίδα.

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας στον κόσμο ήταν και η αρχηγός της εθνικής, Ελευθερία Πλευρίτου, που είχε βραβευτεί προ ημερών ως η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια από τον ΠΣΑΤ.