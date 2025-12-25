Το 2025 ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και το CIES (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών) κατέγραψε τις επιδόσεις των παικτών κάτω των 20, εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων. Ανάμεσά τους, ο (εορτάζων σήμερα, 25/12) Χρήστος Μουζακίτης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας…

Οι δύο Έλληνες διεθνής… εκτοξεύτηκαν μέσα στη χρονιά, ο πρώτος καθιερώθηκε στην ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος και ο δεύτερος έλαμψε με την Γκενκ, την ώρα που επέλεξε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, με την οποία μάλιστα έκανε και το ντεμπούτο του.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του CIES, το οποίο κατέγραψε τα δεδομένα απόδοσης όλων των «μικρών» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που δεν αγωνίζονται στα τοπ-5 πρωταθλήματα, δημιούργησε μια λίστα με τους καλύτερους.

Ο Καρέτσας είναι στη 13η θέση της σχετικής λίστας, με συντελεστή 79.8 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο Μουζακίτης είναι στην 26η με συντελεστή 77.5 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα πάντα με το CIES.

Για την ιστορία, στην πρώτη θέση της σχετική λίστας του CIES είναι ο Ολλανδός Χιβαϊρό Ριντ της Φέγενορντ.Να σημειωθεί πως, οι κατατάξεις των παικτών καταρτίστηκαν χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από το CIES και τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την Impect, εταιρία που ασχολείται με τα δεδομένα ποδοσφαίρου.