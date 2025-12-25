Στην κατάθεση αιτήματος προκειμένου να κηρυχθεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προχωρά ο δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη χθεσινή ισχυρή βροχόπτωση, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές, τόσο στα πρανή του ρέματος Πικροδάφνης, όσο και σε άλλα σημεία της πόλης. Σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα σημεία που έχουν προκληθεί ζημιές από μικτό κλιμάκιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της Περιφέρειας Αττικής.

Για την κήρυξη της περιοχής σε έκτακτη ανάγκη, ήδη έχει προηγηθεί σχετική επικοινωνία και συνεννόηση του δημάρχου με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και τον Δημήτρη Αλεξανδρή, διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα ενεργοποιηθούν ταχύτατες διαδικασίες για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων, με στόχο την άμεση θωράκιση των σημείων που έχουν υποστεί διαβρώσεις και καταστροφές.

Μεταξύ των σημείων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η ευρύτερη περιοχή των οδών Λιδωρικίου, Τεπελενίου, Βαλτετσίου και Δράμας.

«Η χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση επιδείνωσε προβλήματα ετών στα πρανή της Πικροδάφνης και σε άλλα σημεία της πόλης, καθιστώντας την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβεβλημένη. Με τον τρόπο αυτό θα προχωρήσουμε άμεσα σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών», δήλωσε ο κ. Μαμαλάκης, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι «… δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, χθες δεν υπήρξε η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση για την ένταση των καιρικών φαινομένων. Δεν είχαμε προειδοποίηση για την πιθανότητα να πέσει τόσο μεγάλος όγκος νερού στην περιοχή μας».