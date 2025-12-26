Τι κάνει ένα μπαρ πραγματικά εμβληματικό; Συνήθως έχει αντέξει στον χρόνο, αποτελώντας σταθερή επιλογή για μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Τα περισσότερα είναι μικρά, λειτουργώντας ως στέκια για τους κατοίκους της πόλης, όμως προσελκύουν και επισκέπτες που θέλουν να νιώσουν πως αποτελούν κομμάτι της ιστορίας του χώρου.

Πίσω από τη μπάρα τους οι επαγγελματίες διαθέτουν προσεγμένη εμφάνιση, ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενο τους και σε υποδέχονται με σεβασμό, αλλά παράλληλα, με έναν τρόπο που σου δημιουργεί την αίσθηση της οικειότητας. Στο πέρασμα των χρόνων κράτησαν τον ίδιο χαρακτήρα και γι’ αυτό οι νεότεροι συνεχίζουν να τα σέβονται όπως και οι παλιότεροι.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μοιράζονται τα τρία ιστορικά ποτάδικα στη λίστα μας, τα οποία έχουν υποδεχτεί γενιές και γενιές Αθηναίων που εξακολουθούν να τα προτιμούν για την αυθεντικότητα τους.

Au revoir

Με το που θα κάνεις νύξη για ιστορικό ποτάδικο στην Αθήνα, οι περισσότεροι θα σκεφτούν αυτομάτως το Au revoir. Είναι άλλωστε το πιο παλιό της πόλης, ιδρυθέν το 1958. Την εποχή που δημιουργήθηκε το μαγαζί, η Πατησίων, πάνω στην οποία βρίσκεται, ήταν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ στη γύρω γειτονιά, την Κυψέλη ζούσαν οικογένειες αστών. Υπήρχε κίνηση, παιδιά που έπαιζαν, θέατρα και κινηματογράφοι που γέμιζαν.

Βρισκόμασταν στα πρώτα χρόνια της περίφημης ανοικοδόμησης των Αθηνών, η οποία θα κρατούσε μέχρι την δεκαετία του 1970 και θα άλλαζε ριζικά το προφίλ της. Άχαρες πολυκατοικίες υψώνονταν παντού καθώς η πόλη βάδιζε προς την σύγχρονη πραγματικότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση δύο αδελφών, των Θεόδωρου και Λύσανδρου Παπαθεοδώρου, να ανοίξουν ένα μπαρ με προσωπικότητα, σε μια γωνιά της Πατησίων, και όχι εκεί που άνθιζαν τα κοσμικά κέντρα, θα άφηνε για πάντα το αποτύπωμά της στη νυχτερινή ζωή των Αθηναίων.

Ο Θεόδωρος είχε προηγουμένως δουλέψει στα ΞΕΝΙΑ των Δελφών, όπου γνώρισε τον Αριστομένη Προβελέγγιο, τον ιδεολόγο αρχιτέκτονα, ο οποίος ανέλαβε αφιλοκερδώς να σχεδιάσει τον χώρο, κινητοποιώντας φοιτητές του Πολυτεχνείου για να τον βοηθήσουν.

Το εσωτερικό παραμένει μέχρι σήμερα σχεδόν ίδιο, όπως και η φιλοσοφία του, καθώς οι αείμνηστοι ιδρυτές του επέμεναν στο να προσφέρουν στον κάθε πελάτη τη δυνατότητα να καθίσει, ακόμη και μόνος του, να πιει ένα ποτό.

Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε ο Φρανκ Σινάτρα όταν στις αρχές της δεκαετίας του 60, πήγε εκεί μετά την εμφάνιση του στο Ηρώδειο. Έμεινε 45 λεπτά παραγγέλνοντας ένα μπουκάλι Jack Daniel’s κι έφυγε, όχι πρώτου αφήσει ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα.

Επίσης, το Au revoir παραμένει ένα αυθεντικό ποτάδικο χωρίς να προσπαθεί να τα κάνει όλα, από καφέ μέχρι φαγητό. Εκεί πας για να πιεις το ποτό σου και να συζητήσεις. Γι’ αυτό και η ένταση της μουσικής -τζαζ και ροκ κυρίως-, είναι τέτοια που να επιτρέπει την κουβέντα.

Negroni, screw driver και άλλα κλασικά κοκτέιλ, μαζί με πολύ καλές επιλογές σε ουίσκι και άλλα αποστάγματα, ενώ για όσους θέλουν κάτι χωρίς αλκοόλ, προτείνουμε ανεπιφύλακτα το Virgin Bloody Mary!

Το Οκτώβριο του 2022 ο Λύσανδρος Παπαθεοδώρου, ο ιστορικός ιδιοκτήτης του μπαρ, «έφυγε» από τη ζωή.

Πατησίων 136, Κυψέλη

Galaxy

Το 1972 είναι η χρονιά ορόσημο για ένα από τα πιο θρυλικά μπαρ της Αθήνας, το Galaxy. Τότε ήταν που οι αδελφοί Γιάννης και Τζίμης Αλαμπάνος αποφάσισαν να στήσουν δικό τους χώρο στο κέντρο της Αθήνας.

Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα, που οι νέοι δηλαδή ψάχνουν και εκτιμούν κάποια vintage μαγαζιά ή και πιο καινούργια με αισθητική μιας άλλη εποχής, στην δεκαετία του 1970, σχεδόν όλοι κοιτούσαν προς το εξωτερικό. Έψαχναν το μοντέρνο, το καινούργιο, το πιο ροκ.

Το Galaxy, κόντρα στην εποχή του, ήταν ένα μπαρ εμπνευσμένο από κλασικό κινηματογράφο, με καλογυαλισμένο ξύλο, λουστραρισμένες επιφάνειες και πολύ ευγενικό σέρβις.

Στο τελευταίο ίσως να στηρίζεται και όλη η επιτυχία του μαγαζιού, καθώς για δεκαετίες ολόκληρες ο Γιάννης Αλαμπάνος, που στέκεται πίσω από την μπάρα φορώντας πάντοτε γραβάτα, αναλαμβάνει και τον δεύτερο ρόλο που συχνά αποδίδεται στους bartenders, εκείνον του ψυχολόγου. Πάντοτε πρόθυμος, με διακριτικότητα, ακούει τους θαμώνες προσφέροντας και μια καλή κυβέντα υποστήριξης.

Σήμερα, η σκυτάλη έχει περάσει στην επόμενη γενιά, τον γιο του κυρίου Γιάννη, Κώστα.

Πολύ σύντομα το Galaxy έγινε το στέκι των δημοσιογράφων, οι οποίοι περνούσαν την πόρτα του για να αποφορτιστούν από την ένταση της καθημερινότητας.

Κλασικά κοκτέιλ, ψαγμένα κοκτέιλ, βότκα, μπράντι, τζιν συνοδεύονται από το κλασικό φρυγανισμένο ψωμί με μπόλικο βούτυρο, μουστάρδα και τυρί. Απλά, λιτά και απέριττα.

Σταδίου 10, Σύνταγμα

Jazz in Jazz

Τριάντα έτη στην Αθήνα και πριν από αυτά δεκαεπτά στην Κρήτη, σύνολο 47 για το ατμοσφαιρικότατο Jazz in Jazz, ενός whisky bar που συνεχίζει να στηρίζει την αθηναϊκή νύχτα με τρόπο που μοιάζει σπάνιος.

Άνοιξε το 1978 στην Αγία Γαλήνη της Κρήτης από τον ναυτικό Κώστα Σπανό, ο οποίος, αφού ταξίδεψε για χρόνια, γνωρίζοντας διάφορα λιμάνια του κόσμου, επέστρεψε στην πατρίδα με εμπειρίες και πάθος για την τζαζ. Με αυτά τα εφόδια έφτιαξε το πρώτο του μαγαζί στο νησί, το οποίο και μετέφερε στην Αθήνα το 1985.

Για διακόσμηση επιστράτευσε αντικείμενα που μάζεψε από τα ταξίδια του. Φωτογραφίες, αφίσες μουσικών, παλιά όργανα με χαρακτήρα, βινύλια και εκατοντάδες μικρά αναμνηστικά.

Σήμερα το μπαρ βρίσκεται στα χέρια του ανιψιού του, Βαγγέλη Σπανού, ο οποίος διατηρεί την ίδια φιλοσοφία με τον θείο του.

Η καλή μουσική αποτελεί τον πυρήνα του μαγαζιού. Λούις Άρμστρονγκ, Ντιουκ Έλινγκτον, Τσαρλς Μίνγκους, Σόνι Ρόλινς Θελόνιους Μονκ και άλλα ιερά τέρατα της τζαζ, συνοδεία ενός καλού ουίσκι.

Ο χώρος ενδείκνυται για κουβέντες και ουσιαστική σύνδεση, αφού ακόμη και το Wifi δεν πιπανει καλά, αποτρέποντας έτσι την ενασχόληση με το κινητό.

Η μπάρα αποτελεί το επίκεντρο του μαγαζιού, με τα ποτά να επιλέγονται με φροντίδα και να σερβίρονται σε γυάλινα ποτήρια. Το ουίσκι εδώ είναι πρωταγωνιστής με επιλογές για γνώστες. Single malts, αλλά και blended με έντονα αρώματα από καπνιστά βαρέλια, αλλά και πιο ήπιες επιλογές για νέους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα βήματα στον κόσμο του ουίσκι.

Το κοινό του μπαρ διαμορφώνει την ταυτότητά του καθημερινά. Παλιοί θαμώνες επιστρέφουν για να νιώσουν οικειότητα και να συναντήσουν γνωστά πρόσωπα πίσω από τη μπάρα. Νέοι που αγαπούν την τζαζ και την vintage αισθητική. Όλους τους χωρά το Κολωνακιώτικο μπαρ που έχει αντέξει σχεδόν μισό αιώνα χωρίς να αλλάξει τον χαρακτήρα του.

Δεινοκράτους 4, Κολωνάκι