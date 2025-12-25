Ανήμερα των Χριστουγέννων συνελήφθη στην Τρίπολη ο γνωστός καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος, έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του. Ο ίδιος βρίσκεται κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Τρίπολης, όπου οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η σύλληψή του προήλθε μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του, καταγγέλλοντας περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε διάσταση, με τις μεταξύ τους σχέσεις να είναι τεταμένες.

Όπως προκύπτει, ο καλλιτέχνης είχε μεταβεί στο ΑΤ Τρίπολης με σκοπό να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε ενδοοικογενπροηγηθεί η καταγγελία της συζύγου του, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του, πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη δική του διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν, όταν σε γλέντι έσκασε κροτίδα στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει δύο δάχτυλα.