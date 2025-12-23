Σε καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στα Καλύβια Αττικής, πάνοπλοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν 35χρονο κακοποιό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για ανθρωποκτονίες, εμπρησμό, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ είχε ήδη καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη και χρηματική ποινή για αντίστοιχα αδικήματα.

Από την έως τώρα έρευνα των αρχών, η εγκληματική του δράση σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με τις δολοφονίες Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βοιωτίας τον Απρίλιο του 2022, του Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό τον Ιούνιο του 2023 αλλά και του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο Αττικής τον Ιανουάριο του 2024.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ειδικών υπηρεσιών και της Ε.Κ.Α.Μ., ενώ η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την έφοδο, στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των αστυνομικών κατά την επιχείρηση.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλο με γεμιστήρα και φυσίγγια, μαχαίρι, τραπεζική κάρτα τρίτου προσώπου, κινητά τηλέφωνα καθώς και χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε και νέα δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις.