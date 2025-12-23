Δύο ανήλικα αγόρια 12 και 13 ετών αντίστοιχα συνεληφθησαν από αστυνομικους της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο Ίλιον να οδηγούν μηχανή την οποία είχαν κλέψει λίγο πριν από την ευρύτερη περιοχή.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη βραδινές ώρες Δευτέρας 22/12 στο Ίλιον, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τους ανήλικους να κινούνται με μοτοσυκλέτα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, οι ανήλικοι όμως εγκατέλειψαν τη μηχανή στη μέση του δρόμου και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Σε κοντινή απόσταση όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το δίκυκλο είχε αφαιρεθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από περιοχή του Περιστερίου, ενώ σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.