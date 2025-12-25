Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης την Αττικής. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος, υπόγεια γεμάτα λάσπες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια συνθέτουν την εικόνα που άφησε πίσω της η νεροποντή.

Τον μεγαλύτερο όγκο νερού δέχθηκαν τα νότια προάστια. Στην οδό Λυσικράτους, στον Αλιμο, τα ορμητικά νερά κάλυψαν το οδόστρωμα με αποτέλεσμα μια μάντρα πολυκατοικίας να καταρρεύσει και να «βουλιάξει» στην είσοδο της οικοδομής.

Σύμφωνα με τους ένοικους της πολυκατοικίας, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα το ύψος του νερού είχε φτάσει μέχρι και το 1,5 μέτρο και μέσα σε 5 λεπτά παρέσυρε τη μάντρα.

Η κατάρρευση προκάλεσε ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ, σωληνώσεις και την είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισέβαλαν στο εσωτερικό.

Περίπου 12 ώρες μετά τη νεροποντή, ένοικοι της πολυκατοικίας, σε συνεργασία με συνεργεία του Δήμου, συνέχιζαν τις εργασίες καθαρισμού, προσπαθώντας να απομακρύνουν τις λάσπες και τα φερτά υλικά από την είσοδο, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο ημιυπογείου.