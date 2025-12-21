Η τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα είναι η σημερινή 21 Δεκεμβρίου 2025, και τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, όπως κάθε χρόνο, είναι ανοιχτά για τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων, σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο

Την ίδια ώρα σε ισχύ βρίσκεται το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και την επόμενη Κυριακή και τελευταία Κυριακή του έτους, δηλαδή στις 28 Δεκεμβρίου.

Πότε θα είναι κλειστά τα καταστήματα

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, την Πρωτοχρονιά, όπως και τη δεύτερη ημέρα του χρόνου, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12: Αργία – Κλειστά

Παρασκευή 26/12: Αργία – Κλειστά

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00