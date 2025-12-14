Σε ισχύ έχει μπει από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα καθώς διανύουμε την περίοδο των Χριστουγέννων. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τρεις Κυριακές, αρχής γενομένης από σήμερα 14/12.

Την πρώτη Κυριακή οι ώρες λειτουργίας θα είναι 11:00 με 16:00 και τις δύο επόμενες 11:00 με 18:00.



Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις ανάγκες της αλλά πάντα εντός του πλαισίου που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Την πρώτη Κυριακή οι ώρες λετουργίας θα είναι 11:00 με 16:00 και τις δύο επόμενες 11:00 με 18:00.

Το εορταστικό ωράριο

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή 14/12

Ωστόσο, κάποια καταστήματα δεν θα σηκώσουν ρολά το πρωί της Κυριακής.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα κρεοπωλεία σε έδειξη συμπαράστασης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που διαμαρτύρονται για καθυστερημένες πληρωμές ενισχύσεων.

Πηγή: OT.GR