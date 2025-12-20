Η αγορά κινείται πλέον σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, καθώς εφαρμόζεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Παράλληλα, την επόμενη Κυριακή του Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 16:00, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το ωράριο των malls και των σούπερ μάρκετ, μπορεί να διαφέρει.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα: