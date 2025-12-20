Αυξημένες αναμένεται να είναι οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να πιέζει τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές ενισχύουν τα πρότυπα ασφάλειας, κυρίως στην αγορά παιχνιδιών.

Παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φαίνεται πως δεν εγκαταλείπουν τις εορταστικές αγορές, αν και τις προσεγγίζουν με μεγαλύτερη προσοχή, σύμφωνα με το euronews.

Η Γερμανία στην κορυφή των δαπανών για την ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας δεδομένων Statista, η Γερμανία αναμένεται να καταστεί η χώρα με τις υψηλότερες χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025, οι λιανικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 85,24 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της γερμανικής αγοράς.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γαλλία, με εκτιμώμενες δαπάνες 71,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Ιταλία συμπληρώνει την τριάδα με περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική στις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Έρευνα της PwC προβλέπει αύξηση των χριστουγεννιάτικων δαπανών κατά 3,5% σε σχέση με το 2024, παρά το γεγονός ότι η εορταστική περίοδος ξεκίνησε με πιο αργούς ρυθμούς αγορών. Η βρετανική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή δυναμική, παρά τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις.