Χαλά ο καιρός. Η στροφή του καιρού προς τον χειμώνα ξεκινά σήμερα και θα συνεχιστεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες και μέχρι και τις αρχές του νέου έτους. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει και άλλο ενώ βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός από την Τρίτη (23.12.2025) μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων. Την Τετάρτη θα εκδηλωθούν καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ χιόνια θα συνεχίσουν να πέφτουν στα ορεινά.

Τα Χριστούγεννα ωστόσο οι βροχές θα σταματήσουν αλλά αν θα επικρατήσει το κρύο. Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάρτησή του, υπενθυμίζει στους οδηγούς να μην ξεχάσουν να βάλουν στα αυτοκίνητά τους τις αλυσίδες για τα χιόνια.

Ειδικότερα, για σήμερα Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025 και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις σε μεγάλος μέρος της χώρας και ειδικότερα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στις περιοχές αυτές εμφανίζονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπενται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Αστατος καιρός

Το άστατο καιρό επιβεβαιώνει με χθεσινή ανάρτησή του στο Facebook και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης ο οποίος τονίζει πως ο καιρός θα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα άστατος, καθώς από αύριο Σάββατο (20.12.25) ξεκινάει μια «παρέλαση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών.

Ο καιρός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ειδικότερα ο κ. Μαρουσιάκης αναφέρεται σε δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά τις οποίες και περιγράφει με νέα ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος του Open, αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

ΔΥΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές – καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων – βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα – ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 3 με 4 και στην Θράκη 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τμήματα θα αυξηθούν και στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια 5 πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τις απογευματινές – βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και στα Δωδεκάνησα από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και από νωρίς το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές, και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη

Σε όλη σχεδόν τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Τετάρτη

Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά.