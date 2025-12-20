Μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, το εορταστικό ωράριο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και μικροί και μεγάλοι κατακλύζουν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, τόσο για βόλτα όσο και για τις αγορές των γιορτών.

Ο καλός καιρός σε συνδυασμό με την εορταστική ατμόσφαιρα ωθεί τους καταναλωτές να συνδυάσουν τα ψώνια τους με μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της πόλης, απολαμβάνοντας τον στολισμό και τα φωταγωγημένα σημεία.

Το κέντρο της πρωτεύουσας έχει γεμίσει από Αθηναίους αλλά και επισκέπτες, οι οποίοι επιλέγουν να καθίσουν για φαγητό ή καφέ, να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και να θαυμάσουν τον εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι καταναλωτές, η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων τους έδωσε μια οικονομική ανάσα, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους και επιτρέποντάς τους να προχωρήσουν σε αγορές της τελευταίας στιγμής.

Η εικόνα στην αγορά παραμένει μεικτή. Κάποιοι κρατούν ήδη τις σακούλες με τα ψώνια τους, ενώ άλλοι περιορίζονται σε έρευνα αγοράς, συγκρίνοντας τιμές και προσφορές στις βιτρίνες πριν λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις. Οι εμπορικοί σύλλογοι εκτιμούν ότι η αγοραστική κίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, ενώ τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά έως τις 18:00.

Η κίνηση στην αγορά αναμένεται να κορυφωθεί την εβδομάδα που προηγείται της αλλαγής του χρόνου.