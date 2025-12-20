Στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη είναι πολλές.

Κατά τον τελευταίο και πιο γιορτινό μήνα του 2025, η πρωτεύουσα φορά τα γιορτινά της και παρουσιάζει σε κάθε γωνιά αρκετά ενδιαφέροντες δραστηριότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να ξοδέψετε ούτε ένα ευρώ.

Τα δωρεάν της πόλης είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρίας για βόλτες με την οικογένεια και τους αγαπημένους φίλους.

Λαμπερές εκδηλώσεις και δράσεις για κάθε ηλικία στον Δήμο Αθηναίων

Μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου, το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει μουσικούς περιπάτους, συναυλίες, πάρτι, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, ξεναγήσεις και για πρώτη φορά μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία Κοτζιά. Ξεχωριστές βραδιές – από τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους μέχρι την Παραμονή Χριστουγέννων και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς – δίνουν ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στην πόλη.

Christmas Market – Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία Κοτζιά

Από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η πόλη αποκτά για πρώτη φορά τη δική της, μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, καθιστώντας την Πλατεία Κοτζιά ένα από τα πιο φωτεινά και χαρούμενα σημεία του κέντρου.

Στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια μας περιμένουν γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, ροφήματα και ιδέες για δώρα, ενώ στο «Kids Corner» τα παιδιά απολαμβάνουν δημιουργικά εργαστήρια και χριστουγεννιάτικες δράσεις, χωρίς εισιτήριο.

Επιπλέον, μια ολόκληρη ημέρα αφιερώνεται στους μικρούς επισκέπτες, καθώς το Christmas Market υποδέχεται ένα μοναδικό ολοήμερο family festival. Ένα εντυπωσιακό καρουζέλ στο κέντρο του Christmas Market ολοκληρώνει τη γιορτινή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η μουσική, με τις μελωδίες από τα προγράμματα και τα DJ sets μεγάλων ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης να απλώνονται από το «Music Corner» σε όλη την αγορά.

Η κεντρική συναυλιακή σκηνή της Αθήνας φέτος στήνεται στην Πλατεία Κοτζιά κι είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές εμφανίσεις: η Kids Radio Banda, η Billie Kark, η Νεφέλη Φασούλη, αλλά και το εκρηκτικό Athens All Star Party με τους Street Outdoors Soundsystem, Yucatan, Deerislnd και Tropical, μετατρέπουν τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο μεγαλύτερο dance floor των γιορτών.

Μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες

Η συναυλιακή σκηνή και το «Music Corner» του Christmas Market στην Πλατεία Κοτζιά εκπέμπουν τον ρυθμό της γιορτής, με τη μουσική να απλώνεται ταυτόχρονα σε όλη την πόλη: η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων «ταξιδεύει» σε γειτονιές, πλατείες, πεζόδρομους, νοσοκομεία και χώρους πολιτισμού, σκορπίζοντας γιορτινές, μελωδικές εκπλήξεις.

Στο πρωτοποριακό AI Christmas Orchestra του Athens Digital Arts Festival που μας περιμένει σε πλατείες της πόλης, ζωντανοί μουσικοί και τεχνητή νοημοσύνη «συνομιλούν» σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου και φωτός.

Παράλληλα, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» παρουσιάζει την καθιερωμένη εορταστική συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων, φέτος με τη συμμετοχή της Πέννυς Μπαλτατζή και του Philipp Weiss.

Η μουσική πλημμυρίζει όλες τις γειτονιές της πόλης και η Αθήνα γίνεται μία μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Η «Λέσχη Ακρόασης» στο Μουσείο Μαρία Κάλλας μας ταξιδεύει σε «Τραγούδια για τον Χειμώνα».

Η Angelika Dusk στήνει ένα χορευτικό sing-along στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ενώ πολλά Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης στις γειτονιές, αλλά και η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, φωτίζονται από παιδικές φωνές, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κάλαντα και μουσικές αφηγήσεις.

Ο πεζόδρομος της Φωκίωνος Νέγρη υποδέχεται μια ξεχωριστή συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η πλατεία Κοραή, η πλατεία Αγίας Ειρήνης και η πλατεία Μεσολογγίου «χορεύουν» επίσης στον ρυθμό των πάρτι που στήνουν εκεί ραδιόφωνα της πόλης.

Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις

Παραστάσεις και καλλιτεχνικές ιστορίες δίνουν και φέτος χρώμα στις γιορτές μικρών και μεγάλων. Στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ο κλασικός «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι επιστρέφει σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας παραγωγή που ξεδιπλώνει τη μαγεία του μπαλέτου.

Η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί την αναδρομική έκθεση του Κυριάκου Μορταράκου και παράλληλα μεταμορφώνεται σε γιορτινό σκηνικό με παιδικές παραστάσεις.

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στα «Χριστούγεννα του Λύκου Ζαχαρία», ενώ το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» φιλοξενεί την έκθεση συλλογικής δημιουργίας «Τα Κάλαντα», που αναδεικνύει τις γιορτινές παραδόσεις του ελληνικού κόσμου.

Σε όλη την πόλη, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης γίνονται μικρές θεατρικές σκηνές και μαζί με τον Πολυχώρο «Άννα και Μαρία Καλουτά» παρουσιάζουν μουσικοθεατρικές παραστάσεις με καλικάντζαρους, ξωτικά και χριστουγεννιάτικες αποστολές, έως διαδραστικές ιστορίες με ζωντανή μουσική, κουκλοθέατρο και θεατρικό παιχνίδι που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών.

Ο αγαπημένος Καραγκιόζης καταλαμβάνει με τον μπερντέ του, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων. Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο Athens Book Space και στο πάρκο Προμπονά, παραστάσεις με μαριονέτες, χορό και αφήγηση ζωντανεύουν αγαπημένους ήρωες και ταξιδεύουν τις οικογένειες σε μυθικούς, φωτεινούς κόσμους.

Κι όσοι αγαπούν τις πιο ήσυχες ανακαλύψεις, μπορούν να ακολουθήσουν μια διαφορετική γιορτινή διαδρομή μέσα από την ειδική ξενάγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας, γνωρίζοντας τα «άδυτά» της και τον πλούτο της συλλογής της.

Η Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου

Pop-up σκηνές, συναυλίες, DJ sets, street parties και μοναδικά γευστικά events στήνονται σε διάφορα σημεία της πόλης. Από τον πεζόδρομο της Σαλαμίνος, της Βουκουρεστίου, της Ερμού και την οδό Πρωτογένους, μέχρι τις πλατείες Αγίου Ανδρέα, Μοναστηρακίου, Βικτωρίας, Μεσολογγίου, το πάρκο Ριζάρη και τη στοά Moxy, η Αθήνα γιορτάζει το χειμερινό ηλιοστάσιο από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, με jazz, κλασική, λατινοαμερικάνικη, ηλεκτρονική και εναλλακτική μουσική να γεμίζουν την πόλη χορευτική ενέργεια.

Το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου μια έκπληξη περιμένει μικρούς και μεγάλους στο πάρκο Ελευθερίας: ειδικά τηλεσκόπια θα μας περιμένουν για παρατήρηση των άστρων του αττικού ουρανού τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου!

Παραμονή Χριστουγέννων με τη Νύχτα των Ευχών

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Κοτζιά γεμίζει φως! Η «Νύχτα των Ευχών», το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο έθιμο της πόλης, επιστρέφει προσκαλώντας μας να υψώσουμε τα βιοδιασπώμενα φαναράκια στον ουρανό, απελευθερώνοντας μαζί τους και τις ευχές μας για τη νέα χρονιά που έρχεται. Από τις 17:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9.84 δίνει τον ρυθμό με ζωντανή μετάδοση διαμορφώνοντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα σε μια από τις πιο μαγικές στιγμές της χρονιάς.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία Συντάγματος

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά στο Σύνταγμα. Από τις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων δίνει το σύνθημα με γιορτινές μελωδίες που προετοιμάζουν το κλίμα για τη μεγάλη βραδιά. Live μουσικές, ρυθμός, χορός και καλλιτέχνες-έκπληξη έρχονται για να απογειώσουν την αλλαγή του χρόνου, σε μια φαντασμαγορική γιορτή που ενώνει όλη την πόλη.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στις γειτονιές του Πειραιά

Τα Χριστούγεννα έχει ήδη υποδεχθεί ο Πειραιάς με τις εορταστικές εκδηλώσεις του δήμου να έχουν ξεκινήσει στις γειτονιές της πόλης.

Το «Χωριό των Ξωτικών» επιστρέφει στην καρδιά του Πειραιά

Έως την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η κεντρικότερη πλατεία της πόλης, μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο χωριό γεμάτο φως, παιχνίδι και χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουν σε έναν κόσμο γεμάτο χαμόγελα και γιορτινή διάθεση, με φανταστικά παιχνίδια, το εντυπωσιακό καρουζέλ, το χριστουγεννιάτικο τρενάκι και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Ανάμεσα στα ξύλινα σπιτάκια, τα φωτεινά μονοπάτια και τις μυρωδιές των γιορτών, τα ξωτικά και ο Άγιος Βασίλης θα περιμένουν τους επισκέπτες με χαρούμενες δραστηριότητες και δώρα!

Το Εργαστήρι του Άγιου Βασίλη

Εκεί όπου η φαντασία ζωντανεύει! Τα παιδιά φτιάχνουν στολίδια, μπισκότα, ευχετήριες κάρτες, γράφουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη και το ρίχνουν στο μαγικό γραμματοκιβώτιο. Με τη βοήθεια των ξωτικών, συμμετέχουν σε παιχνίδια, χειροτεχνίες, face painting και ακούν παραμυθένιες χριστουγεννιάτικες ιστορίες.

Κάθε δραστηριότητα γεμίζει τα παιδιά χαρά, δημιουργικότητα και γιορτινό κέφι!

Το Εργαστήρι των ξωτικών

Τα παιδιά ζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από δημιουργικές και χαρούμενες δραστηριότητες. Κατασκευάζουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, διακοσμούν μπισκότα με γλάσο και ζαχαρωτά και φτιάχνουν τις δικές τους κάρτες ευχών.

Γράφουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη και το τοποθετούν στο μαγικό γραμματοκιβώτιο, ενώ με τη βοήθεια των ξωτικών συμμετέχουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια, ακούν χριστουγεννιάτικες ιστορίες και τραγουδούν γιορτινά τραγούδια. Παράλληλα, απολαμβάνουν face painting και δημιουργούν μικρές χειροτεχνίες, όπως δώρα και διακοσμητικές κορνίζες.

Το Εργαστήρι γεμίζει τα παιδιά με χαρά και εορταστική διάθεση, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία και αξέχαστες στιγμές, καθώς βοηθούν τον Άγιο Βασίλη στα μαγικά του παιχνίδια. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον αγαπημένο Άγιο των Χριστουγέννων, μέσα στο ζεστό και παραμυθένιο του σπιτάκι.

Santa Night Run

Ο Πειραιάς φορά τα γιορτινά του και σας προσκαλεί σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη βόλτα γεμάτη χαρά, κίνηση και προσφορά. Το Santa Night Run επιστρέφει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 17:00, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της πόλης με Άγιους Βασίληδες κάθε ηλικίας, φωτεινά χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη ενέργεια.

Μικροί και μεγάλοι φορούν τη στολή του Άγιου Βασίλη – που παρέχεται δωρεάν από τον Δήμο Πειραιά – και τρέχουν ή περπατούν σε μια χαρούμενη διαδρομή στους κεντρικούς δρόμους, μεταφέροντας παντού το πνεύμα των γιορτών.

Σημείο Εκκίνησης: Δημαρχείο Πειραιά, Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Πειραιά, Δραγάτση 10-12, Πλατεία Κοραή

Παράλληλα, ο Δήμος Πειραιά καλεί όσες κι όσους θέλουν να φέρουν μαζί τους ένα μικρό δωράκι ή παιχνίδι. Τα δώρα θα συγκεντρωθούν στο Γραφείο Εθελοντισμού και θα προσφερθούν στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά – Στέγη “Ο Καλός Ποιμένας”, χαρίζοντάς τους χαμόγελα και όμορφες γιορτινές στιγμές.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως επιστρέφει και μας περιμένει, από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους – καθημερινά από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί, για να κάνουμε πραγματικότητα την ευχή «Καλές Γιορτές».

Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19.00 με το άναμμα του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, και με ένα συναρπαστικό light show.

Αμέσως μετά, στις 19.30, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow θα «εγκαινιάσουν» την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ζωντανό πρόγραμμα με τις πιο δυνατές επιτυχίες τους, γεμάτο θετική ενέργεια, ζωντάνια και παρεϊστικη διάθεση.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, στις 18.00, η street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» θα κάνει τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με έναν φρέσκο, διασκεδαστικό ήχο.

Για μια ακόμα χρονιά, το main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα κάνουν πιο φωτεινές, πιο χαρούμενες τις φετινές γιορτές. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτή που θα μας κάνει όλες και όλους μια μεγάλη παρέα.

Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για όλη την εορταστική περίοδο: Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν. Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα φωτίσουν και τις φετινές γιορτές μας.

Παράλληλα, στο Χωριό υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Χριστουγεννιάτικες συναυλίες στο Φουαγιέ Μουσών του Μεγάρου Μουσικής

Tο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φοράει τα καλά του και στήνει την καθιερωμένη μουσική γιορτή του στο Φουαγιέ Μουσών, προσφέροντας δωρεάν συναυλίες στους μικρούς, αλλά και… τους λιγότερο μικρούς φίλους του.

Από τις 20 έως τις 28 Δεκεμβρίου,στη γιορτινή σκηνή του Φουαγιέ, νεανικά χορωδιακά σχήματα και ανερχόμενα μουσικά συγκροτήματα ωδείων και μουσικών σχολείων της Αττικής θα παρουσιάσουν αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και υπέροχες μελωδίες στο πνεύμα των ημερών.

Στο φετινό πρόγραμμα συναυλιών στο Φουαγιέ Μουσών συμμετέχουν τα εξής σύνολα:

Σάββατο 20/12/2025, 18:30 : Χορωδία Polyphonica

Κυριακή 21/12/2025, 15:15: Jazz sharp # 9 – συγκρότημα jazz του μουσικού σχολείου Αλίμου

Σάββατο 27/12/2025, 18:30: Παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια Χορωδία Νεανικής Εστίας Αγίας Παρασκευής

Κυριακή 28/12/2025, 15:15: “Βοσπορίτικο» βυζαντινό παραδοσιακό σύνολο του μουσικού σχολείου Πειραιά

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται στον πιο φωτεινό προορισμό της πόλης για τις γιορτές

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μεταμορφώνεται ξανά σε έναν από τους πιο ζωντανούς και δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της πόλης.

Στις διαδρομές του μεγαλύτερου δημόσιου μεσογειακού κήπου στον κόσμο, οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες ανακαλύπτουν το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων, που με τη λάμψη του αποτελεί το ιδανικό φόντο για γιορτινές φωτογραφίες, τη χριστουγεννιάτικη αγορά Makers’ Market, με πολλές επιλογές για χειροποίητα δώρα, αγαπημένες ταινίες στο πλαίσιο του Park your Cinema Christmas Εdition, καθώς και δημιουργικά εργαστήρια και DJ sets σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council.

Με τη φύση, το φως και τη δημιουργία στο προσκήνιο, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αποτελεί, ακόμη μια χρονιά, σημείο αναφοράς για τις γιορτινές βόλτες στην Αθήνα.

Park Your Cinema: Christmas Εdition

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Oι επισκέπτες και οι επισκέπτριες δίνουν ραντεβού στις 18.00 στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Από τον ονειροπόλο Edward Scissorhands και τον σαρκαστικό Scrooged, μέχρι τις σκανταλιές του Home Alone 2 και τη ρομαντική αγάπη του Love Actually, κάθε βραδιά είναι ένα ταξίδι στο πνεύμα των γιορτών. Και ναι, ακόμη και το Die Hard μπορεί να γίνει μια χριστουγεννιάτικη παράδοση.

Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 | Edward Scissorhands

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 | Scrooged

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 | The Polar Express

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 | Home Alone 2: Lost in New York

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 | Love Actually

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 | The Holiday

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 | Deck the Halls

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 | Hugo

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 | The Secret Life of Walter Mitty

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 | Die Hard

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 | Trading Places

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 | Frozen

Makers’ Market

Από τις 13 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, το Makers’ Market έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά για να μετατρέψει τον Πευκώνα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας.

Μικρές επιχειρήσεις και νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα αντικείμενα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Δημιουργικές δράσεις, DJ sets, αναγνώσεις βιβλίων, face painting και πολλές ακόμη εκπλήξεις συμπληρώνουν την εικόνα μιας ζωντανής αγοράς μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου.

Παγοδρόμιο ξανά

Έως και τις 7 Ιανουαρίου, η πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει. Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ άνοιξε ξανά τις πύλες του στη βόρεια πλευρά του Καναλιού, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία του πατινάζ.

Κάτω από τα λαμπερά φώτα του Καναλιού και με φόντο τα εντυπωσιακά σιντριβάνια, η πίστα πάγου μεταμορφώνεται σε σημείο συνάντησης, χαράς και παιχνιδιού — μια μοναδική εμπειρία για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο εξοικείωσης με το πατινάζ.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ.

Ένα παραμύθι που ζωντανεύει στο The Ellinikon Experience Park

Αυτά τα Χριστούγεννα, το The Ellinikon Experience Park μεταμορφώνεται σε έναν κόσμο γεμάτο φως, χαρά και…μαγεία!

Από τον Βόρειο Πόλο μέχρι το αγαπημένο μας Πάρκο, τα ζωάκια του Αρκτικού Κύκλου, ο Μελής, η Μιράντα, ο Ζαφειρούλης, ο Μπίλι, τα ελαφάκια, τα πιγκουινάκια και οι μαϊμουδίτσες, ταξίδεψαν ξανά με το The Ellinikon North Pole Express για να μοιραστούν μαζί σας κάτι πολύτιμο: τη δύναμη του φωτός και της αγάπης!

Θα τα βρείτε σε κάθε γωνιά του Πάρκου, φωτεινά και χαρούμενα, έτοιμα να σας υποδεχτούν!

Σκανάρετε το QR code που θα βρείτε πάνω στα ζωάκια για να ανακαλύψετε μια μικρή, τρυφερή ιστορία γεμάτη μηνύματα καλοσύνης, φιλίας και προσφοράς.

Κάθε ιστορία είναι ένα μικρό κομμάτι από το φετινό μας παραμύθι, «Το Φαναράκι της Αγάπης», ένα φως που δυναμώνει κάθε φορά που μοιραζόμαστε ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά ή μια όμορφη λέξη.

Μπορείτε να διαβάσετε, να ακούσετε ολόκληρο το παραμύθι online, ή και να το κατεβάσετε.

Φέτος τα Χριστούγεννα, περπατήστε στο Πάρκο, ανακαλύψτε τις μικρές κρυμμένες ιστορίες και ζήστε ζεστές στιγμές που φωτίζουν την καρδιά.

Δείτε το αναλυτικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του The Ellinikon Experience Park.

Χ ριστουγεννιάτικο χωριό με τρενάκι και καρουζέλ στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη

Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη, φέρνει φέτος τα Χριστούγεννα την μαγεία και τη χαρά στην καρδιά της πόλης με το πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην πόλη μας 2025».

Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για παιδιά, ενώ η πλατεία Αγίου Νικολάου θα μετατραπεί σε χριστουγεννιάτικο χωριό με δωρεάν τρενάκι και καρουζέλ για τα παιδιά έως τις 6 Ιανουαρίου.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11.00 π.μ., με σημείο εκκίνησης την πλατεία Αγ.Νικολάου, το SANTA RUN «Είμαι ΠΑΙΔΙ… Είμαι ΆΓΓΕΛΟΣ!» θα φέρει τους δημότες σε μια γιορτινή διαδρομή στους δρόμους της πόλης.

Ο Άγιος Βασίλης, ξυλοπόδαροι, τάρανδοι και αγαπημένοι ήρωες κινουμένων σχεδίων θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα μαγείας, ενώ τα παιδιά ηλικίας 7-12 ετών θα συμμετάσχουν με δωρεάν στολές .

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 10.30 π.μ, η Συμφωνική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Χαλάψη, θα δώσει συναυλία “Classic Christmas” στον σταθμό του Μετρό Νίκαιας, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία με έργα εμπνευσμένα από το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, οι Τάξεις Τραγουδιού θα παρουσιάσουν “Christmas Songs” στον πεζόδρομο Π. Τσαλδάρη.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ., η πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη θα φιλοξενήσει ένα «Χριστουγεννιάτικο & Πρωτοχρονιάτικο γλέντι» από τη Λαϊκή Ορχήστρα.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη.

Ο Δήμος Βύρωνα βάζει σοκολάτα στα Χριστούγεννα της πόλης

Οι πιο απρόσμενοι και ευφάνταστοι συνδυασμοί σοκολάτας δίνουν ραντεβού στο Φεστιβάλ Σοκολάτας του Δήμου Βύρωνα, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο Πάρκο Κουγιά, στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην πόλη μας».

Μέσα στο γιορτινό κλίμα των ημερών, το Πάρκο Κουγιά μεταμορφώνεται σε έναν γλυκό, σοκολατένιο κόσμο γεμάτο αρώματα, γεύσεις και δημιουργία. Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν workshops, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής για παιδιά, choco-εκθέσεις, ένα εντυπωσιακό εργοστάσιο σοκολάτας, καθώς και σεμινάρια και σοκολατογνωσίες που θα δοκιμάσουν τα όρια της φαντασίας και του ουρανίσκου.

Το Φεστιβάλ Σοκολάτας έρχεται να προσθέσει μια ξεχωριστή, γλυκιά νότα στις χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου, προσκαλώντας όλους να ζήσουν τα Χριστούγεννα με γεύση σοκολάτας. Γιατί τα Χριστούγεννα στην πόλη μας γίνονται ακόμα πιο γλυκά.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βύρωνα.

Εργαστήρια Ξωτικών και γίγας βασιλόπιτα στον Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου μεταμορφώνεται και φέτος σε «Περιστέρι Πολλών Αστέρων», προσφέροντας το πιο εντυπωσιακό, φωτεινό και γεμάτο δράση Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της Αττικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, το μαγικό Carousel, την εντυπωσιακή Φάτνη και το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, το παιδικό τρενάκι και το καραβάκι, καθώς και το Σπίτι του Αϊ-Βασίλη, όπου ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών τα υποδέχεται για φωτογραφίες και γράμματα.

Παράλληλα, τα Εργαστήρια των Ξωτικών προσφέρουν δημιουργικές κατασκευές, face painting και το ιδιαίτερο “Christmas Big Screen Digital Party”, ενώ τα μεγάλα Εορταστικά Τρενάκια της πόλης πραγματοποιούν διαδρομές στις στολισμένες γειτονιές. Η Τζίντζερ, το ξωτικό των Χριστουγέννων, βρίσκεται καθημερινά στην πλατεία για παιχνίδι, φωτογραφίες και διάδραση.

Παράλληλα, ο Δήμος ετοιμάζει για ακόμη μία χρονιά τη μεγάλη, παραδοσιακή κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, με 80.000 κομμάτια και συνολικό βάρος 10 τόνων, που θα μοιραστούν δωρεάν στους δημότες, προσφέροντας μια ξεχωριστή στιγμή χαράς και γιορτινής ενότητας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου.

«Νύχτα των Κεριών» στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Από τις 21 Δεκεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν σε καθημερινή βάση, μια σειρά χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, δρωμένων, εργαστηρίων, παιχνιδιών και παραστάσεων, στο πλαίσιο ενός χριστουγεννιάτικου χωριού, που θα λειτουργήσει στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης Βούλας ,για 11 ημέρες.

Δημιουργικά εργαστήρια κατασκευών, αφήγησης παραμυθιών, ζαχαροπλαστικής αθλητικών και πολιτιστικών δρωμένων, παιχνιδιών, ψάρεμα ξωτικών, μπάσκετ, bowling, ένα τεράστιο τραμπολίνο και φυσικά το εργαστήρι του Αη Βασίλη.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2025, θα ετοιμασθεί ένα μοναδικό θέαμα για τη βραδιά των εγκαινίων με χορογραφίες, ανιματέρ, magic show, bubble show για τα παιδιά και τους μεγάλους, ζογκλέρ με φωτιές και μονόροδα και εντυπωσιακούς ξυλοπόδαρους, καθώς και η «Νύχτα των Κεριών».

Μια ατμοσφαιρική βραδιά, υπό το φως των κεριών με το 6μελές μουσικό σχήμα «PERMANENT» (Περμανάντ) σε ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι και χριστουγεννιάτικα ακούσματα. Τη βραδιά θα ανοίξουν τα παιδιά του τμήματος κιθάρας του Δήμου, με το δάσκαλο, Δ. Καρούσο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.