Μέχρι και 7% ακριβότερο αναμένεται φέτος το εορταστικό τραπέζι τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου με το κόστος για έξι έως οκτώ άτομα να φτάνει τα 160 ευρώ.

Απλησίαστο είναι για πολλούς καταναλωτές το κρέας ενόψει και του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, λόγω της ακρίβειας. Το μοσχάρι σημείωσε μια μικρή αύξηση το τελευταίο δίμηνο, κοντά στο 1 ευρώ. Δηλαδή από 14,89, το μοσχάρι στοιχίζει 15,98 ανά κιλό. Το κατσίκι κοστίζει 13,98 ανά κιλό, ενώ οι γαλοπούλες εισαγωγής ξεκινάνε από 7,98 και οι ντόπιες μέχρι τα 11,98.

Πέρα όμως από το κρέας, ανοδικά κινούνται και οι τιμές στα υπόλοιπα είδη του γιορτινού τραπεζιού, εκτοξεύοντας το συνολικό κόστος.

Σύμφωνα μάλιστα, με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, για έξι με οκτώ συνολικά άτομα, αναμένεται να είναι έως και 7% ακριβότερο, αγγίζοντας τα 160 ευρώ.

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ποτά προσθέτουν επιπλέον βάρος στο τραπέζι. Ειδικότερα, τα μελομακάρονα φέτος καταγράφουν αύξηση 1,2% 1,8% αύξηση οι κουραμπιέδες, 3,8% το ένα λίτρο κρασί και 3,2% οι μπύρες του μισού λίτρου.

Με τις ανατιμήσεις να περιορίζουν τις επιλογές και αυξάνουν το τελικό κόστος, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα ετοιμαστεί με αγάπη αλλά και φειδώ.