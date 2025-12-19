Κυρώσεις σε μέλη της οικογένειας του Νικολάς Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, αλλά και σε συνεργάτες του επέβαλλαν οι ΗΠΑ κλιμακώνοντας την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι επέβαλε κυρώσεις σε επτά πρόσωπα τα οποία, όπως δήλωσε, συνδέονται με τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τους κατηγόρησε ότι «στηρίζουν το παραβατικό ναρκοκράτος του Νικολάς Μαδούρο».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου εναντίον της Βενεζουέλας, σε συνέχεια της κίνηση επιβολής ναυτικού αποκλεισμού της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Τραμπ για το εάν αποκλείει το ενδεχόμενο επίθεσης: «Όχι, δεν το αποκλείω».

Πλημμυρίζουν τις ΗΠΑ με θανατηφόρα ναρκωτικά

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Βενεζουέλα να συνεχίσει να πλημμυρίζει τη χώρα μας με θανατηφόρα ναρκωτικά», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Ο Μαδούρο και οι εγκληματικοί συνεργοί του απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα της ηπείρου μας. Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να στοχεύει τα δίκτυα που στηρίζουν την παράνομη δικτατορία του», πρόσθεσε.

Οι κυρώσεις αφορούν συγγενικά πρόσωπα του Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, ανιψιού της συζύγου του Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι εμπλεκόταν σε υπόθεση διαφθοράς στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία και ο οποίος είχε τεθεί υπό κυρώσεις από την Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, κυρώσεις επιβλήθηκαν στη μητέρα του —η οποία είναι και αδελφή της συζύγου του Μαδούρο— καθώς και στον πατέρα, την αδελφή, τη σύζυγο και την κόρη του.

Στόχος να ανατρέψουν την κυβέρνηση

Ο Μαδούρο και η κυβέρνησή του αρνούνται κατηγορηματικά κάθε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος με στόχο να αποκτήσουν τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς τον Μαδούρο, προωθώντας την απομάκρυνσή του και υλοποιώντας μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή της νότιας Καραϊβικής.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει πλήγματα κατά πλοίων που φέρονται να συμμετέχουν σε διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, έχει κατασχέσει δεξαμενόπλοιο πετρελαίου που τελούσε υπό κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και έχει κηρύξει «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει επανειλημμένα ότι επίκεινται και χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξή του στο NBC ανέφερε: «Ο Νικολάς Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω. Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.