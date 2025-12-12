«Αποκατάσταση της αμερικανικής υπεροχής στο Δυτικό Ημισφαίριο». Η συγκεκριμένη φράση, που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, αποτυπώνεται στην πράξη στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Τελευταία επεισόδια στο πολεμικό σίριαλ με πρωταγωνιστές τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νικολάς Μαδούρο, μετά την κατάσχεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ανοικτά των χωρικών υδάτων της νοτιοαμερικανικής χώρας, είναι η επιβολή κυρώσεων την Πέμπτη (11/12) το βράδυ σε έξι ακόμη πλοία που μεταφέρουν βενεζουελάνικο πετρέλαιο και σε τρεις συγγενείς του Μαδούρο.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ την Τετάρτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Όταν ερωτήθηκε μάλιστα για το φορτίο του πλοίου, απάντησε: «Το κρατάμε. Κατασχέθηκε για πολύ καλό λόγο».

Ακολούθησε η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, η οποία ανέφερε μέσω X ότι το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, προερχόμενο «από τη Βενεζουέλα και το Ιράν».

Πράγματι, πρόκειται για το σκάφος «The Skipper» που υπολογίζεται ότι μετέφερε 1,8 εκατ. βαρέλια με αργό πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από το 2022 λόγω φερόμενων σχέσεών του με το Ιράν και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

Η κατάληψη του τάνκερ, που διεξήχθη υπό την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, έλαβε χώρα εν μέσω πολύμηνης σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη 15.000 στρατιωτών και δέκα πολεμικών πλοίων, εκ των οποίων ένα πυρηνικό υποβρύχιο και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου.

Το αμερικανικό «ρεσάλτο» συνδυάστηκε χρονικά με την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην αρχηγό της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο στο Όσλο της Νορβηγίας.

Όπως αναμενόταν, το Καράκας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «θρασεία κλοπή» και «διεθνή πειρατεία», με τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ Πίντο να τονίζει πως με αυτήν την «εγκληματική ενέργεια» , ο Τραμπ επαληθεύει ότι «ο σκοπός πάντα ήταν να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς να πληρώσει τίποτα».

Πούτιν υπέρ Μαδούρο

Στο πλευρό της κυβέρνησης του Μαδούρο στάθηκε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας εξέφρασε στον βενεζουελάνο ομόλογό του τη στήριξή του. «Οι ηγέτες των δύο χωρών ανανέωσαν την πρόθεσή τους για κοινά εγχειρήματα στην ενέργεια και στην οικονομία» ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Πρόκειται προφανώς για διπλωματική βοήθεια ευπρόσδεκτη από το Καράκας, το οποίο έχει υπογράψει με τη Μόσχα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που ενεργοποιήθηκε τον Νοέμβριο.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα 23 επιθέσεις σε σκάφη ανοικτά της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε 87 ανθρώπους. Οι επιθέσεις, τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση εντάσσει στα πλαίσια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, συγκεντρώνουν τα «βέλη» Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών βουλευτών για το νομικό καθεστώς υπό του οποίου πραγματοποιούνται. Η πρόσφατη απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου να δημιουργήσει μια Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση Δυτικού Ημισφαιρίου (WESCOM), ενοποιώντας τις προυπάρχουσες δομές Βόρειας και Νότιας Αμερικής (NORTHCOM και SOUTHCOM), επιβεβαιώνει πως η επιστροφή στο «Δόγμα Μονρόε» είναι σε εφαρμογή.

Από το Δόγμα Μονρόε στο Δόγμα «Ντονρόε»

Ο πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε το 1823 προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να μην επεμβαίνουν στο Δυτικό Ημισφαίριο (στην αμερικανική ήπειρο) και εγκαθίδρυσε διαφορετικές σφαίρες επιρροής για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το Δόγμα Μονρόε καθόρισε την αμερικανική εξωτερική πολιτική επί περισσότερο από έναν αιώνα, περιορίζοντας τον ρόλο των ΗΠΑ στην «πίσω αυλή» τους, και συνδέθηκε με τον αμερικανικό παρεμβατισμό στη Λατινική Αμερική.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναβιώνει το Δόγμα Μονρόε, όπως δείχνει και η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα και καλεί τη χώρα «να επαναβεβαιώσει και να επιβάλει το Δόγμα Μονρόε για να αποκαταστήσει την αμερικανική υπεροχή στο Δυτικό Ημισφαίριο». Αυτό ερμηνεύεται ως επιθυμία της Ουάσιγκτον να χωρίσει τον κόσμο σε τρεις σφαίρες επιρροής: αμερικανική, ρωσική και κινεζική. Οι New York Times χαρακτήρισαν την αποκατάσταση της αμερικανικής επιρροής στην αμερικανική ήπειρο ως Δόγμα «Ντονρόε».