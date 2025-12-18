Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα κάνει κάποιο μοιραίο λάθος σχετικά με τη Βενεζουέλα και εξέφρασε ανησυχία για αποφάσεις των ΗΠΑ που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ

Την Τρίτη, ο Τραμπ διέταξε «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων με κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Υπάρχει ουσιαστικά εμπάργκο σε ισχύ, μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός δεξαμενόπλοιου υπό κυρώσεις στα ανοικτά της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, με φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν αδρανή στα ύδατα της χώρας αντί να διακινδυνεύσουν κατάσχεση.

Αντιδρά η Μόσχα και ζητά αυτοσυγκράτηση

«Παρατηρούμε την συνεχόμενη και σκόπιμη κλιμάκωση των εντάσεων γύρω από τη Βενεζουέλα, μια χώρα φιλική προς εμάς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μονομερής φύση αποφάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο.

«Ελπίζουμε ότι η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από ορθολογική και πρακτική προσέγγιση, δεν θα κάνει κάποιο μοιραίο λάθος».

Η Μόσχα προτιμά τη φυσιολογική επανέναρξη διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας και ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση με «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο», προσθέτοντας ότι η Ρωσία υποστηρίζει «την πολιτική της κυβέρνησης Μαδούρο».

Ξεχωριστά, το Κρεμλίνο κάλεσε τις χώρες της περιοχής να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Βλέπουμε τις εντάσεις να αυξάνονται στην περιοχή και θεωρούμε ότι αυτό είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στους δημοσιογράφους.

«Ο πρόεδρος Πούτιν είχε πρόσφατα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Μαδούρο. Και, φυσικά, καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες εξελίξεις».