Τα συμπεράσματα της προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ με τους συνεργάτες του, με την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα.

Ένα ακόμη θέμα που εκκρεμεί είναι η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ουσιαστικά θέτει θέμα ηγεσίας, εάν τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι τα επιθυμητά, όπως και η συμπεριφορά του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος έχει ενοχλήσει βουλευτές και στελέχη με όσα έχει πει κατά καιρούς.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να απασχολεί αυτή τη στιγμή περισσότερο τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ και τον κομματικό μηχανισμό είναι τα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο και η ανάδειξή τους. Γι’ αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μεταβεί τη Δευτέρα στο Μοσχάτο, προκειμένου να περιοδεύσει και να συζητήσει με τους πολίτες τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν, όπως η ακρίβεια, το κόστος στέγασης, το κυκλοφοριακό, οι χαμηλές υπηρεσίες υγείας κ.ά.

Η παρουσία στις Βρυξέλλες

Στο περιθώριο της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να συσφίξει σχέσεις με Ευρωπαίους ηγέτες και να επικοινωνήσει τις θέσεις του σε μια σειρά ζητημάτων. Επεσήμανε την ανάγκη για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος, την ασφάλεια και την άμυνα των ευρωπαϊκών λαών. Παράλληλα, χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τα κονδύλια για τη συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Θετικά μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις

Όσο όμως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απουσίαζε στο Βέλγιο, η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε από τον Στράτο Φαναρά έδειξε πως το ΠαΣοΚ κέρδισε το διάστημα αυτό 0,6%. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου ανήλθε στο 14,1% από 13,5% τον προηγούμενο μήνα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι οι μετρήσεις αυτού του διαστήματος διεξάγονται σε ένα δύσκολο και ασταθές περιβάλλον. Η συζήτηση για την ίδρυση νέων κομμάτων θεωρούν ότι συγκρατεί ένα μέρος των πολιτών από το να επιλέξει οριστικά πού θα καταλήξει. «Σε αυτό το κλίμα είναι ενθαρρυντικό ότι το ΠαΣοΚ αντέχει και ανεβαίνει δημοσκοπικά», σημειώνει συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, κορυφαία στελέχη υπογραμμίζουν ότι διαπιστώνουν δύο ακόμη στοιχεία στις μετρήσεις της εβδομάδας: την πτώση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του «προϊόντος Τσίπρα», όπως το χαρακτήρισαν, καθώς και τη σημαντική στήριξη της κοινωνίας στα αιτήματα των αγροτών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «δίκαια» από τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων.