Την ώρα που το αγροτικό ζήτημα μονοπωλεί την επικαιρότητα το ΠαΣοΚ στέκεται δίπλα στον πρωτογενή τομέα και ο Νίκος Ανδρουλάκης το αναδεικνύει ακόμη και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

«Αυτοί που είδαν να πηγαίνουν 72,3% πάνω τα λιπάσματα, 55% οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, 40% οι ζωοτροφές, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα κύριε Μητσοτάκη;» τόνισε από το βήμα της βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν μένει όμως μόνο στις αναφορές ή στις περιοδείες και στις επισκέψεις στα μπλόκα. Σήμερα με αφορμή τον προσυνεδριακό διάλογο βουλευτές και στελέχη του κόμματος θα επισκεφτούν την Μεσσηνία, τη Φθιώτιδα, την Φωκίδα, την Κορινθία, την Φλώρινα, την Ανατολική Αττική και τον Βόρειο Τομέα, ενώ τις επόμενές ημέρες ακολουθούν Αχαΐα, Χανιά, Κοζάνη Κιλκίς, Άρτα, Πρέβεζα, Καστοριά και Πειραιάς.

Σκοπός των επισκέψεων είναι να ενημερωθούν τα τοπικά στελέχη και για τις θέσεις του ΠαΣοΚ στο αγροτικό ζήτημα.

Ποιες είναι όμως αυτές οι θέσεις;

Η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη όπως έχει κατατεθεί και από το βήμα της Βουλής προτείνει:

Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

Φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.

Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.

Και τέλος, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

«Αυτό είναι ένα σχέδιο, που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν τους παρέχετε» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.