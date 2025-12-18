Για το ΠαΣοΚ, το ρευστό πολιτικό σκηνικό και τις επόμενες εκλογές μίλησε σε συνέντευξή της στο pontiki.gr η Αννα Διαμαντοπούλου, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον ρόλο του Νίκου Ανδρουλάκη και το στοίχημα της επανόδου της παράταξης στον πυρήνα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠαΣοΚ δεν ωραιοποιεί την κατάσταση. Αναγνωρίζει ότι οι επόμενες εκλογές θα αποτελέσουν καθοριστικό «crash test» για το κόμμα και δηλώνει ανοιχτά ότι, αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, «προφανώς θα τεθεί θέμα προέδρου», όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Την ίδια στιγμή, όμως, εμφανίζεται αισιόδοξη ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες το ΠαΣοΚ να πετύχει τον στρατηγικό του στόχο: να επιστρέψει ως κόμμα που διεκδικεί την κυβέρνηση.

«Στηρίζω το σύνολο ΠαΣοΚ»

Παρότι η ίδια υπήρξε υποψήφια για την ηγεσία του ΠαΣοΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθαρίζει ότι σήμερα στηρίζει τον εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος, υπογραμμίζοντας πως η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση πολιτικής επιβίωσης.

«Έχουμε έναν εκλεγμένο αρχηγό. Και εγώ υποστηρίζω το σύνολο ΠαΣοΚ και το κάνω πολύ συνειδητά», σημειώνει, απορρίπτοντας κάθε σενάριο εσωκομματικής αμφισβήτησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο ζήτημα της πολιτικής ηθικής, τονίζοντας ότι το ΠαΣοΚ διαθέτει έναν πρόεδρο που δεν φέρει σκιές: «Το ΠαΣοΚ έχει έναν πρόεδρο ο οποίος είναι ένας έντιμος άνθρωπος, που από την πρώτη στιγμή έχει πολεμήσει όλο αυτό που γίνεται». Σε μια έμμεση αλλά σαφή αντιπαραβολή με την κυβέρνηση, συνδέει την αξιοπιστία της ηγεσίας Ανδρουλάκη με τη στάση του κόμματος απέναντι στις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και τη συνολική κρίση του κράτους δικαίου.

Κεντρικό στοιχείο της ανάλυσής της είναι η ανάγκη το ΠαΣοΚ να επιβάλει ένα καθαρό πολιτικό δίλημμα: «Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ». Όπως επισημαίνει, η συζήτηση περί «χάους» και αδιεξόδων αποπροσανατολίζει και ακυρώνει την ουσία της δημοκρατικής επιλογής.

Στο ίδιο πλαίσιο απορρίπτει τα σενάρια πρόωρων συνεργασιών ή «προοδευτικών μετώπων», προειδοποιώντας ότι τέτοιες συζητήσεις υπονομεύουν την αυτόνομη πορεία του κόμματος και θολώνουν το πολιτικό του μήνυμα. Για την Άννα Διαμαντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάει στις εκλογές με καθαρό στόχο την πρωτιά – και μετά να συζητήσει τις επόμενες κινήσεις.

Τσίπρας, Μητσοτάκης και η ευκαιρία του ΠαΣοΚ

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι η προσπάθεια επανεμφάνισής του όχι μόνο δεν απειλεί το ΠαΣοΚ, αλλά ενδέχεται να λειτουργήσει ως ευκαιρία για αυτό. Αντίθετα, βλέπει ένα πολιτικό σκηνικό εξαιρετικά ασταθές, στο οποίο ακόμη και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές δεν θεωρείται δεδομένη.

Σε αυτή τη ρευστότητα, το ΠαΣοΚ, όπως λεει, πρέπει να δείξει «ένστικτο αυτοσυντήρησης», σοβαρότητα και συνέπεια. Και αυτό, κατά την εκτίμησή της, περνά μέσα από τη στήριξη της σημερινής ηγεσίας και του πολιτικού σχεδίου που εκπροσωπεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλά ακόμη για την Ευρώπη «που ζούσε λίγο τζάμπα για πολλά χρόνια», για τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, για την εγκατάλειψη της περιφέρειας και τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τις προκαταλήψεις που αντιμετώπισε ως γυναίκα πολιτικός.