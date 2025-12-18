Στην ασιτία εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε σταδιακά πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή, αποδίδεται – μετά την ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης – ο θάνατος του τρίχρονου παιδιού που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, λίγο πριν το μεσημέρι χθες, από τη μητέρα του, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Με απροσδιόριστο μέχρι στιγμής τον χρόνο υποσιτισμού του παιδιού, η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του, φέρεται να είναι σοκαριστική, καθώς μαρτυρούσε πως η ασιτία συνδεόταν με τον θάνατο του τρίχρονου.

Η 23χρονη μητέρα -η οποία διαμένει σε καταυλισμό Ρομά στην Αλεξανδρούπολη – συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές Αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μετά και την τέλεση της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται ο σχηματισμός της δικογραφίας και η υποβολή της στον εισαγγελέα, προκειμένου να απαγγελθεί το κατηγορητήριο.

Σημειώνεται πως από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φαίνεται πως το παιδί κατέληξε, κατά προσέγγιση, ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, η προανάκριση συνεχίζεται με τη μητέρα του άτυχου παιδιού και τους γονείς της, που τους φιλοξενούσαν στο σπίτι τους, να βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ενώ αναμένεται σήμερα να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας.

Στις επόμενες ημέρες και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων, από μητέρα και οικείους – ο πατέρας, τουρκικής καταγωγής, φέρεται να ζει και να εργάζεται στη γείτονα – αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί δεν σιτιζόταν, καθώς και η χρονική διάρκεια της ασιτίας.

Τα δύο άλλα παιδιά δεν παρουσιάζουν την ίδια εικόνα, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας.