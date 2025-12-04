Μώλωπες στο χέρι, σπυράκια στην κοιλιά και κοκκινάδια στα πόδια, εντοπίστηκαν στα παιδιά του ζευγαριού που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές μετά τις καταγγελίες που δέχθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα οχτώ παιδιά της οικογένειας στο Ηράκλειο της Κρήτης εξετάστηκαν από ιατροδικαστή και γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί κάποια ευρήματα που σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Αλέξανδρο Φουκαράκη, δεν οφείλονται σε κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, σε ένα αγοράκι βρέθηκαν σημάδια και κοκκινίλες, τα οποία όπως αναφέρει ο κ. Φουκαράκης προκλήθηκαν από την μπάλα, ενώ στο σώμα του 15χρονου κοριτσιού βρέθηκαν εξανθήματα στην κοιλιά από τη ζώνη του παντελονιού της και μώλωπες στο χέρι από ένα καβγά που είχε στο σχολείο και για το οποίο έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση του σχολείου.

Όπως αναφέρει ο κ.Φουκαράκης στο patris.gr, «η οικογένεια αντιμετωπίζει προβλήματα και χρειάζεται στήριξη καθώς ο πατέρας είναι 60% ανάπηρος, έχει προβλήματα με την καρδιά και το νεφρό του, ωστόσο κάνει κάποια μεροκάματα όπως και η μητέρα, η οποία παίρνει κάποια επιδόματα από την Κύπρο -είναι Κυπριακής καταγωγής- ενώ έχει και τη βοήθεια των γονιών της. Σε καμία ωστόσο περίπτωση δεν είναι κακοποιητικοί γονείς. Αγαπούν τα παιδιά τους».

Αναφορικά με το 2,5 ετών παιδάκι που νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ μετά από κατανάλωση ηρεμιστικών χαπιών, ο Αλέξανδρος Φουκαράκης ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια μετακόμισης, με το παιδί να τα παίρνει μόνο του. «Τα πέρασε για καραμέλες και τα κατανάλωσε με τη μητέρα να ειδοποιεί το ασθενοφόρο και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο».

Έχουν ξαναπασχολήσει τις Aρχές

Το ζευγάρι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο σύζυγοι αντιμετώπιζαν προβλήματα μεταξύ τους με τον 44χρονο μάλιστα να έχει κάνει και φυλακή για 20 μέρες καθώς ήταν υπότροπος.

«Το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα. Ωστόσο τα θέματα αυτά λύθηκαν καθώς με ποινική διαμεσολάβηση παρακολούθησαν συνεδρίες με ψυχολόγο στο ΕΛΜΕΠΑ. Ως προς την φυλακή ήταν περίπου 20 ημέρες καθώς βρέθηκε υπότροπος σε ότι έχει να κάνει με τις ενδοοικογενειακές διενέξεις που είχε το ζευγάρι. Να σημειωθεί ότι κοινωνική λειτουργός επισκέπτεται κάθε μήνα το σπίτι της οικογένειας.»

Μήλον της έριδος ο 44χρονος

Όπως αναφέρει ο κ. Φουκαράκης, «πίσω από τις καταγγελίες βρίσκεται ένα μόνο άτομο. Η γειτόνισσα, η οποία όπως τονίζει, διεκδικούσε τον 44χρονο. Τους χωρίζει ένας τοίχος».

Σε συγγενικό πρόσωπο τα παιδιά με εντολή εισαγγελέα

Τα οκτώ παιδιά – ηλικίας από 2 έως 15 χρόνων – πλέον φιλοξενούνται σε συγγενικό τους πρόσωπο έπειτα από εισαγγελική εντολή, έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την 32χρονη και τον 44χρονο.

Στις 5 Δεκεμβρίου η δίκη στο Αυτόφωρο Δικαστήριο

Με τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση θα δικαστούν την Παρασκευή στο Αυτόφωρο η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος άνδρας.