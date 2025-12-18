Πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον πρώτο να της στέλνει εξώδικο και να διευκρινίζει ότι αν δεν ζητήσει συγγνώμη θα προχωρήσει σε αγωγή.

Αφορμή, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η κατηγορία της κ. Κωνσταντοπούλου ότι έχει κατηγορηθεί για παιδεραστία. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Η @ZoeKonstant απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: “ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της Νδ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..”, μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλ τον κ. Νίκο Γεωργιάδη αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψη μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε.

Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο @androulakisnick που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το @pasok την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».