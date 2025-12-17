Επεισοδιακή ήταν και η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής. Στην επιτροπή που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσαν ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο Άκης Σκέρτσος.

Μάλιστα, χρειάστηκε τρεις φορές να διακοπεί η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ώστε να χαμηλώσουν οι τόνοι. «Είστε υπαίτιος υπόθαλψης εγκληματία και υπεξαγωγής εγγράφου» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Γιώργο Μυλωνάκη με τον ίδιο να καταγγέλλει τις μεθόδους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λάδι στη φωτιά έβαλε η φράση περί παρακολουθήσεων των «γαλάζιων» βουλευτών, με τον υφυπουργό να ανταπαντά μήπως είναι εκείνη που παρακολουθεί την Κοινοβουλευτική της Ομάδα. Η ανταλλαγή «πυρών» συνεχίστηκε και για την περίοδο που ο κ. Μυλωνάκης ήταν γενικός γραμματέας στη Βουλή.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης του Άκη Σκέρτσου η θερμοκρασία εντός της αίθουσας 223 της Βουλής χτύπησε «κόκκινο», με βαριές εκφράσεις και προσωπικές αιχμές. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Άκη Σκέρτσου όταν αναφέρθηκε στη σύζυγο του, η οποία είναι στο δικαστικό σώμα. «Κάνετε δολοφονία προσώπων», είπε ο κ. Σκέρτσος, ενώ σε άλλο σημείο της είπε ότι έχει «τεκμήριο αναξιοπιστίας, ανακυκλώνετε ψεύδη».

Ο υπουργός Επικρατείας, μάλιστα, έφτασε σε σημείο να πει πως ενδεχομένως να κινηθεί νομικά εναντίον της προέδρου. Η κόντρα συνεχίστηκε με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «μισεί τις γυναίκες».

Η φράση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές» έφερε νέο κύκλο έντασης, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις των μελών της πλειοψηφίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν να ανακαλέσει τα όσα είπε, ωστόσο η κ. Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε.

«Αυτή η ξεφτίλα δεν μπορεί να συνεχιστεί», είπε «γαλάζιος» βουλευτής ενώ ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας εξερράγη ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητήσει συγνώμη για τα λεγόμενα της.

«Θρασύδειλε τι έχεις πει για τον πατέρα μου»

Νωρίτερα, η κ. Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε για μια ακόμη φορά με τον Μακάριο Λαζαρίδη. Όπως κατήγγειλε ο κ. Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια της διακοπής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαζε βίντεο και φωτογραφίες τους βουλευτές και τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, το οποίο δημοσίευσε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μυλωνάκης και Λαζαρίδης συνεννοούνται» γεγονός που συνιστά «ευθεία παραβίαση των κανόνων της δικογραφίας» υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια του απευθύνθηκε λέγοντας «πες θρασύδειλε τι έχεις πει για τον πατέρα μου».

Η φωτογροφία στο σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη

Νέο επεισόδιο ξέσπασε στην Εξεταστική όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έδειξε φωτογραφία του Κυριάκου Πιερρακάκη από το σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος:

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Ξέρετε σε ποιο σπίτι είναι; Είναι το σπίτι του Μανώλη του Ξυλούρη. Του αδερφού του κ. Ξυλούρη. Μαζί με τους Σκέρτσο και Αυγενάκη και παρακολουθούσαν τον αγώνα Ολυμπιακός – Φιορεντίνα. Είναι θεμιτό κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται στο σπίτι αυτό;

Γιώργος Μυλωνάκης: Στο πλαίσιο μιας περιοδείας που συναντάς πρόσωπα, ποια είναι η ασφαλιστική δικλείδα που έχει ένα πολιτικό πρόσωπο;

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι σε σπίτι ελεγχόμενου.

Μυλωνάκης: Μπορεί να σημαίνει τα πάντα μπορεί και τίποτα. Θα ποινικοποιήσουμε τις…

Αλέξανδρος Μεικόπουλος: Αν προκύπτουν πολιτικές σχέσεις;

Γιώργος Μυλωνάκης: Πώς τον είπατε; Κύριο Μανώλη;

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: Έλα τώρα που δεν τον ξέρεις…

Γιώργος Μυλωνάκης: Τέτοια παιχνίδια όχι σε μένα…Προσπαθώ να είμαι ευγενής, αλλά όχι τέτοια σε μένα. Το θεωρείτε σοβαρή πολιτική στάση;

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Άκη Σκέρτσου, τον λόγο πήρε ο Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος και προειδοποίησε με νομικές ενέργειες ενάντια της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το «παιδεραστές».

Ταυτόχρονα απορρίφθηκε το αίτημα μομφής κατά του προεδρείου που κατέθεσε νωρίτερα η Πλεύση Ελευθερίας. Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, εν μέσω νέου κύκλου έντασης, η «γαλάζια» παράταξη απείλησε με αποχώρηση από την αποψινή συνεδρίαση.