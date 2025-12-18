Εχουμε διεργασίες. Εκεί που το προετοιμαζόμενο «κόμμα Τσίπρα» άρχισε περιοδεία στην επαρχία, λίγο πριν αναλάβει την πρωθυπουργία της ΝΔ ο Δένδιας ή ο Πιερρακάκης και πριν ακόμη ηγηθεί κυβερνήσεων συνεργασίας ο Βενιζέλος, εμφανίστηκε στον περίγυρο και το κόμμα Καρυστιανού.

Για να αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν ησυχάζεις. Πάντα κάτι συμβαίνει. Κι από όλα έχει ο μπαξές.

Τι ψάχνει λοιπόν κι ο Μητσοτάκης να χαλαρώσει σπίτι με τη Μαρέβα του και «Emily in Paris»; Εχουμε ολόκληρη σειρά «Διεργασίες στην Ελλάδα» που μεταξύ μας έχει και μεγαλύτερη πλάκα.

Το Netflix διεκδικεί ήδη τα δικαιώματα.

Φυσικά σε δημοκρατία ζούμε. Και το έχουμε ξαναπεί: ο καθένας μπορεί να φτιάξει κόμμα, σωματείο, ομάδα ή ορειβατικό σύλλογο της αρεσκείας του.

Αρκεί να βρει και κάποιους να τον ψηφίσουν αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Το μαθαίνουμε στο τέλος της ιστορίας.

Από την εξέλιξη του έργου λοιπόν συγκρατώ την πληροφορία ότι της κομματικής προσπάθειας Καρυστιανού μετέχει και «γερόντισσα ιερομόναχη που μιλάει αραμαϊκά».

Εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω πού βρήκαν τη γερόντισσα αλλά δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου κάποιον να μιλάει αραμαϊκά.

Κι ούτε πως ξέρουμε ότι αυτά τα ακατάληπτα που λέει η γερόντισσα είναι αραμαϊκά κι όχι (ας πούμε) διάλεκτος ομάδας Συριζαίων που ξέμειναν από τη φλοτίλα κάπου έξω από τη Γάζα.

Πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά όλες τις εκδοχές. Διότι άλλο να συνεννοούμαστε στα αραμαϊκά που δεν ξέρουμε κι άλλο να μας τα λένε συριζαίικα που δεν τα καταλαβαίνουμε.

Ακόμη περισσότερο που δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σκοπιμότητα όλων αυτών των κομμάτων και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.

Παράδειγμα. Θα μετέχει το κόμμα Καρυστιανού και η γερόντισσα ιερομόναχη σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Βενιζέλο ή θα αφήσουν την Ελλάδα ακυβέρνητη;

Και ρωτάω επειδή (όπως αντιλαμβάνομαι) ο Τσίπρας θα πάει όπου του ζητήσουν αρκεί να μην κατέβουν οι άλλοι από τον εξώστη ενώ ο Κασσελάκης το κλείνει το μαγαζί.

Την ίδια στιγμή που δεν βλέπω να παίρνουν υπουργείο στην κυβέρνηση συνεργασίας η Ζωή και ο Βαρουφάκης, ο οποίος εν τω μεταξύ διασπάστηκε με τη ΛΑΕ που δεν ξέρω αν είναι ακόμα του Λαφαζάνη.

Μπερδεμένα πράγματα που μόνο οι ομιλούντες την αραμαϊκή μπορούν να ξεδιαλύνουν.

Κι επειδή (το ομολόγησα) δεν γνωρίζω πολλούς να μιλούν αραμαϊκά γύρω μας, ένα πράγμα έχω να σας πω.

Τη γερόντισσα και τα μάτια μας. Μόνο αυτή καταλαβαίνει και μπορεί να μας πει τι συμβαίνει.