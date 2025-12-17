Απάντηση στα σενάρια περί δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, διευκρινίζοντας ότι στηρίζει εδώ και μήνες ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα πολιτών ενάντια στη διαφθορά, χωρίς να αυτοτοποθετείται σε ρόλο ηγεσίας.

«Αυτό που έχω πει και επαναλαμβάνω είναι ότι στηρίζω τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση που έχει δημιουργηθεί απέναντι στη διαφθορά. Τη στηρίζω απολύτως. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου», δήλωσε στον ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι θα συμβάλει με όποιον τρόπο μπορεί ώστε αυτή η πρωτοβουλία να οργανωθεί σωστά.

Όπως ανέφερε, εφόσον υπάρξει σοβαρή και αυστηρή οργάνωση, δεν αποκλείεται το κίνημα αυτό να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή σε πολίτες που αναζητούν κάτι «υγιές και καινούργιο», έξω από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς.

Θα είναι αρχηγός στο νέο κόμμα η Καρυστιανού;

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να ηγηθεί του εγχειρήματος, η ίδια ήταν κατηγορηματική: «Πρόκειται για μια συλλογική κίνηση πολιτών. Σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτις. Το ίδιο το κίνημα θα υποδείξει ποιον θέλει για αρχηγό».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με πολιτικά πρόσωπα, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η συμμετοχή «άφθαρτων ανθρώπων, επιστημόνων και γνώστων των προβλημάτων της χώρας», χωρίς καμία προηγούμενη εμπλοκή με κόμματα ή το πολιτικό σύστημα.

Ποιος προσπαθεί να την αποδομήσει

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, η Μαρία Καρυστιανού τις χαρακτήρισε «μη σοβαρές», τονίζοντας ότι τον έχει συναντήσει ελάχιστες φορές, όπως και πολλούς άλλους.

«Συναναστρέφομαι με πολύ κόσμο και είναι αναμενόμενο να επιχειρηθεί η αμαύρωση αυτής της υγιούς προσπάθειας. Το σύστημα θα προσπαθήσει να μας αποδομήσει», είπε, κάνοντας λόγο για πολιτικούς αλλά και μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστήριξε, παραποιούν δηλώσεις της ίδιας και άλλων συγγενών θυμάτων.

Θύελλα αντιδράσεων για το κόμμα Καρυστιανού

Υπενθυμίζεται, ότι η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική συνέντευξή της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος πολιτών, θέτοντας ως στόχο «κάτι πολύ μεγάλο», δηλώνοντας παράλληλα παρούσα στις σχετικές διεργασίες. Αμεση ήταν η απάντηση μελών του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών οι οποίοι διαχώρισαν την θέση τους από την πρόθεσή της.

Σε δήλωσή τους ανέφεραν ότι αποστασιοποιούνται «από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για τη δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”», τονίζοντας ότι «οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ».

Εντονη ήταν και η αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ άφησε μια ξεκάθαρη αιχμή χωρίς να αναφέρει το όνομά της.

«Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!» έγραψε.

Αντιδράσεις προκάλεσαν και στον ΣΥΡΙΖΑ οι δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού με την Ελενα Ακρίτα και τον Δημήτρη Παπαδημούλη να αφήνουν αιχμές με αναρτήσεις τους στα σόσιαλ μίντια.