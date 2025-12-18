Σήμερα, για πρώτη φορά, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών ο αυτόπτης μάρτυρας και οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες από την Ερέτρια, που δικάζονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση του Σήφη Βαλυράκη.

Ο μάρτυρας είναι ο Ευάγγελος Ασμάνης, ο οποίος είχε καταθέσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν, απουσίαζαν από την διαδικασία.

Η σκηνή της αναγνώρισης των κατηγορουμένων έγινε στην έναρξη της σημερινής διαδικασίας. Ο μάρτυρας, καταθέτοντας ξανά, ανέφερε ότι είδε τον ένα από τους κατηγορουμένους να είναι όρθιος και να χτυπάει τον θύμα, ενώ ο άλλος ήταν σκυμμένος, χωρίς να γνωρίζει αν τον χτύπησε ή απλά βρισκόταν κοντά του. «Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε, ενώ ο δεύτερος ήταν σκυμμένος. Δεν ξέρω αν τον χτύπησε για να τον αποτελειώσει. Είδα μόνο ότι ήταν σκυμμένος», είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις ερωτήσεις του δικηγόρου της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκου Κωνσταντόπουλου, που παραστάθηκε υπέρ της κατηγορίας.

Ο κ. Ασμάνης επανέλαβε ότι είχε δεχτεί πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει, ενώ κατήγγειλε ένα «περίεργο» περιστατικό μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο. Όπως είπε, μία μέρα αφού είχε καταθέσει, ενώ περπατούσε στην αγορά της Χαλκίδας, ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε στο αριστερό πόδι. «Σύμπτωση; Εκφοβισμός; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Ερωτηθείς για τη στιγμή που το θύμα έπεσε στη θάλασσα, ο μάρτυρας δήλωσε: «Μετά τα χτυπήματα έπεσε. Είδα να τον χτυπούν τρεις με τέσσερις φορές. Δεν έπεσε αμέσως, αλλά λίγο αργότερα έγειρε και έπεσε στη θάλασσα». Επίσης, περιέγραψε ότι το θύμα έπεσε στη δεξιά πλευρά του φουσκωτού σκάφους, κοντά στη μέση.

Αμφισβητεί η υπεράσπιση

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι κατηγορούμενοι αμφισβήτησαν έντονα την παρουσία του μάρτυρα στο συμβάν, επιμένοντας στην άποψη ότι ούτε οι ίδιοι ήταν παρόντες.

Η υπεράσπιση ρώτησε τον μάρτυρα γιατί δεν κατέφυγε αμέσως στον εισαγγελέα, με τον Ασμάνη να απαντά: «Με τι προσόντα;». Όταν ρωτήθηκε γιατί επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο μία εβδομάδα αργότερα, απάντησε ότι δεν το έκανε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δίνοντας έτσι περισσότερη αμφισημία στις καταθέσεις του.

Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται.