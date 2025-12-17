Γιος αστυνομικού από την Πιερία, ο «Αλέκος», όπως τον φώναζαν, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες βαρόνους της κοκαΐνης.

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος τα πρώτα του χρόνια τα πέρασε μακριά από τη χλιδή: εργάστηκε ως πορτιέρης σε νυχτερινό κέντρο της λεωφόρου Συγγρού και ως λαντζέρης σε πλοία που συμμετείχαν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων από την Αλβανία προς την Ιταλία.

Η επαφή με τον κόσμο της παρανομίας αποδείχθηκε καθοριστική. Σταδιακά μπλέχτηκε σε διεθνή κυκλώματα, συμμετέχοντας σε μεταφορές όπλων προς τους Σαντινίστας στη Νικαράγουα. Μέσα από αυτές τις διαδρομές ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που είχαν άμεση σχέση με τα κολομβιανά καρτέλ κοκαΐνης. Από εκεί και πέρα, η άνοδός του ήταν ραγδαία.

Ζωή μέσα στη χλιδή

Το χρήμα άρχισε να ρέει άφθονο. Ο «Αλέκος» ζούσε πλέον μέσα στη χλιδή, νιώθοντας παντοδύναμος. Παράλληλα, φέρεται να είχε βρει τρόπους να «ξεπλένει» τα παράνομα έσοδα μέσω τυχερών παιχνιδιών. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τους Νέους Πόρους Πιερίας, μοίραζε χρήματα, αγόρασε την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα και ετοίμαζε το άλμα της στις μεγάλες κατηγορίες.

Το καλοκαίρι του 2004 ήρθε η πρώτη μεγάλη πτώση. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, σε μια υπόθεση που τότε είχε χαρακτηριστεί «η μεγάλη δουλειά» της εποχής. Έπειτα από χρόνια εγκλεισμού, το 2024 αποφυλακίστηκε οριστικά. Για τις αρχές, έμοιαζε με το τέλος μιας εγκληματικής διαδρομής δεκαετιών.

Έναν χρόνο αργότερα, όμως, το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο με τρόπο εκκωφαντικό.

Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη

Στα 60 του χρόνια, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος –γνωστός πλέον στις διωκτικές αρχές ως ο Έλληνας «Εσκομπάρ»– οδηγήθηκε στα δικαστήρια Πειραιά συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Κατηγορείται για δεύτερη φορά μέσα σε δύο δεκαετίες ότι έστησε μια γιγαντιαία επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών, με περισσότερους από πέντε τόνους κοκαΐνης, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από τη Λατινική Αμερική προς την Ελλάδα.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, στον Ατλαντικό εκτυλίσσεται ένα διεθνές θρίλερ. Η 27 μέτρων ανεμότρατα ιδιοκτησίας του, ρυμουλκήθηκε υπό τη συνοδεία γαλλικής φρεγάτας στη Μαρτινίκα, όπου ξεκίνησε η καταμέτρηση της τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών. Ο 80χρονος καπετάνιος, που φέρεται να ήταν το δεξί του χέρι, καθώς και τέσσερα ακόμη μέλη του πληρώματος, συνελήφθησαν.