«Βίος και Πολιτεία» ήταν ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, που εξάρθρωσε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Αλέξανδρος Αγγελόπουλος κατάφερε για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών διωκτικών Αρχών μέχρι που το 2004 συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που τον έστειλαν στην φυλακή.

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος ήταν πολύ παλιός γνώριμος των Αρχών. Ακόμη και πριν την μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στην Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 80′ έως και το 2000 αρκετές φορές οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ, ακόμα και εμπλοκή σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας, με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης.

Ακόμη και μία περίπτωση καραβιάς στο Λιτόχωρο το 2002 τράβηξε τα βλέμματα της DEA χωρίς και πάλι να μπορέσουν να βρεθούν τότε ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του, μέχρι που δύο χρόνια μετά έπεσε στα χέρια των Αρχών. Ξεκινώντας αρχικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε έναν ικανό στόλο από αλιευτικά και ξεκίνησε τις καραβιές της κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Παράλληλα, έστησε και το «πλυντήριο» για το ξέπλυμα των εκατομμυρίων που κέρδιζε από το εμπόριο ναρκωτικών, μέσω φιλανθρωπιών, αγοράς δύο ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία, ξεπλένοντας ακόμη και μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνιδιών, συνεργαζόμενος με πρακτορεία σε όλη την χώρα τα οποία αγόραζε ακόμη και στην διπλάσια τιμή από το κέρδος.

Όταν αποφυλακίστηκε πριν περίπου 10 χρόνια επέστρεψε μερικούς μήνες μετά με απόφαση του Αρείου Πάγου μέχρι που αποφυλακίστηκε πριν περίπου έναν χρόνο. Έκτοτε μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις παλιές τους κερδοφόρες δραστηριότητες εκμεταλλευόμενος και το δίκτυο που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.

Την Τρίτη το πρωί θα περάσει την πόρτα του ανακριτή Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί, μαζί με άλλα πέντε άτομα από το πλήρωμα.

Η διαδρομή του Ελληνικού Αλιευτικού

Στον Ατλαντικό ωκεανό εντοπίστηκε το ελληνικό αλιευτικό σκάφος «Ουρανία» που μετέφερε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Το «Ουρανία» είναι ελληνικών συμφερόντων από την Νέα Μηχανιώνα. Φόρτωσε στις ακτές της Λατινικής Αμερικής μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και το έφερνε στην Ευρώπη, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη οι ελληνικές Αρχές πού ακριβώς θα ξεφόρτωνε, πιθανόν στη Μεσόγειο, κάτι που αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας.

Το σκάφος εντοπίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας που είχε ενημερωθεί σχετικά μέσω DEA και FRONTEX, το ακινητοποίησε και έκανε επιχείρηση με ρεσάλτο κομάντος εν πλω. Πάνω στο σκάφος επέβαινε πλήρωμα 5 ατόμων που έχουν συλληφθεί όλοι και παράλληλα στην Ελλάδα με αστυνομική επιχείρηση που έγινε, συνελήφθησαν ακόμη πέντε άτομα έξω από την Κατερίνη, στην Θήβα και στην Αθήνα.

Στη διαδρομή από Νέα Μηχανιώνα προς την Κατερίνη, αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο του αποκαλούμενου Βαρώνου της κοκαΐνης και τον συνέλαβαν.

Στη Γαλλία έφτασε το «Ουρανία»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλιευτικό «Ουρανία», το οποίο ρυμουλκούσαν από τον Ατλαντικό Ωκεανό εδώ και δύο μέρες το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας που συνδράμει στην υπόθεση, έφτασε Μαρτινίκα και ξεκίνησε η καταμέτρηση των ποσοτήτων των ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν πάνω από 4 τόνοι κοκαΐνης